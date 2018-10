Maltempo | rinviata Spezia-Benevento

Serie C : Catanzaro-Reggina rinviata per il Maltempo - ecco la data del recupero : La Lega Pro ha reso noto che Catanzaro-Reggina, gara valida per il girone C del campionato di Serie C, sara’ recuperata martedi’ 23 ottobre alle 20.30. La partita, che era in programma lo scorso 6 ottobre, era stata rinviata a causa del maltempo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Serie C: Catanzaro-Reggina rinviata per il ...