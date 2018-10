Maltempo | prefettura Belluno | anche domani scuole chiuse 2

Maltempo : prefettura Belluno - anche domani scuole chiuse : Belluno, 29 ott. (AdnKronos) - Il territorio della provincia di Belluno continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, a tratti di forte intensità. Nel pomeriggio/sera, specie nella fascia oraria 14 – 18, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che potrebbero accrescere i disagi

Maltempo a Reggio Calabria - nuova riunione serale in Prefettura per monitorare la situazione : tante criticità : Nella serata di oggi si è tenuta, presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria (la sede della Prefettura), una ulteriore riunione di Protezione civile per le criticità determinatesi sul territorio per il Maltempo, che sta tuttora imperversando. Alla riunione hanno preso parte i Rappresentanti di alcuni Comuni che hanno attivato il COC, quali Reggio Calabria e Villa San Giovanni; inoltre, sono intervenuti i Rappresentanti della Protezione ...

Maltempo - piogge intense in Calabria : vertice in prefettura a Reggio Calabria - lavori sulle strade : Forte Maltempo in Italia, con piogge e vento forte che stanno sferzando da Nord a Sud. Tra le regioni maggiormente colpite anche la Calabria: riunione in prefettura a Reggio Calabria finalizzata alla individuazione di tempestive soluzioni per le criticità determinatesi per il Maltempo, che sta tutt’ora interessando tutto il territorio. Reggio Calabria è il comune dove si sono registrate le situazioni di maggior disagio per i ...

Maltempo Sicilia - tavolo tecnico in Prefettura : si va verso la richiesta dello stato di calamità : “Solidarietà alle popolazioni colpite, ai sindaci dei paesi coinvolti, ma adesso il tempo dell’attesa e dell’indifferenza è finito. Ci si attivi per reperire nuovi finanziamenti e si utilizzino quelli a disposizione.” Così in una nota il segretario generale della Filca Cisl territoriale di Siracusa Paolo Gallo dopo i danni provocati dalle ingenti piogge di queste ultime ore. “Si faccia la conta dei danni, si stili ...