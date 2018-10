Maltempo | preallerta per l’evacuazione di un ospedale trevigiano | dimessi i pazienti meno

Maltempo Sardegna - trovato il corpo della 45enne dispersa. L’allerta scende ad arancione. Settanta persone evacuate - preallerta per la diga del Cixerri. Si cerca ancora un pastore : È stato trovato il corpo di Tamara Maccario, la donna di 45 anni scomparsa tra Assemini e Cortexandra, nel cagliaritano, tra le zone più colpite dal forte Maltempo che mercoledì ha investito la Sardegna con esondazioni e allagamenti. Il cadavere si trovava a circa duecento metri dal punto in cui l’auto della donna, una Renault Tepee, era stata investita dall’acqua. La donna era in macchina insieme al marito e alle tre ...

