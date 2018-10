Maltempo | portate record per i fiumi Serio e Brembo

Maltempo Calabria - danni e disagi in tutta la regione : strade allagate e auto portate via dall’acqua : Torrenti esondati, allagamenti, persone sui tetti. L’ondata di Maltempo che dalla serata di ieri ha investito la Calabria, oltre a causare due morti (una donna e suo figlio di 7 anni) ha provocato danni e disagi in tutte e cinque le province. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, ...