Maltempo | piove senza sosta | aperta la galleria per far defluire la piena del fiume Adige

Maltempo - Codacons : "Scuole chiuse - ma a Roma nemmeno piove. Comune incapace" : Continua il Maltempo e mentre il Comune di Roma ha disposto il provvedimento della chiusura delle scuole, arrivano le critiche del Codacons."L'ordinanza del Campidoglio sta generando disagi enormi alle famiglie. La decisione di chiudere le scuole, arrivata solo poche ore fa, non ha dato il tempo ai cittadini di organizzarsi, costringendo migliaia di Romani a prendere permessi sul lavoro e giorni di ferie allo scopo di accudire i propri figli. ...

Meteo weekend : Maltempo al Centro-Nord e Sardegna. Da domani pioverà anche a Sud : Una forte perturbazione proveniente dal Nord Europea rovinerà il fine settimane inizialmente a Centro-Nord e Sardegna. Attesi accumuli di pioggia oltre i 150 l/mq. Dalla serata di domani peggiora al Centrosud, con rovesci e temporali in Toscana e Lazio.Continua a leggere

Maltempo - Codacons : in Calabria - quando piove - “l’ombrello si deve tenere aperto anche in autobus” : “L’associazione chiede risarcimenti per tutti i passeggeri. In Calabria, quando piove, l’ombrello si deve tenere aperto anche in autobus. Oramai la pioggia, all’interno dei mezzi di trasporto delle Ferrovie della Calabria, è una costante. Siamo costernati per le segnalazioni che riceviamo da parte di pendolari costretti a viaggiare su dei mezzi in cui piove dentro – afferma Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons. Le immagini ...

Maltempo Liguria - piove ma non criticità : 8.45 piove intensamente su tutta la Liguria dalla notte scorsa, ma non sono state registrate particolari criticità per il Maltempo. La situazione è sotto controllo anche nella zona del crollo del ponte Morandi, in Valpolcevera. A Ponente - dove è stata diramata l'allerta "rossa" (nel resto della regione è invece "arancione") - la situazione è sotto controllo: qualche problema solo per l'allagamento di scantinati nell'Imperiese. A Genova e a ...

Maltempo - Legambiente Calabria : “Sempre la stessa storia : piove e tutto il territorio va in crisi” : “Questa volta assistiamo anche ad una tragedia a causa del Maltempo. Ma com’e’ possibile? Sempre la stessa storia: piove e tutto il territorio regionale va in crisi“: lo afferma in una nota Legambiente Calabria. “Quando Comuni e Regione porranno in sicurezza il territorio; quando avremo strade che non si bloccano e non si riempiono di fango e detriti alle prime piogge? Quando l’Anas mettera’ in sicurezza ...

Maltempo - allagato il centro di Catania : piove all’interno del Tribunale. Disagi alla circolazione ferroviaria in Puglia : Oltre alla Calabria, dove si registrano i danni più gravi e due vittime, anche Sicilia e Puglia sono flagellate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Sud Italia. Su Catania si sono rovesciati due temporali consecutivi nelle giornate di mercoledì e giovedì: alcune strade centrali della città, tra cui la centralissima via Etnea, si sono trasformate in fiumi in piena, con l’acqua che è arrivata a ricoprire le auto posteggiate. ...

Maltempo - bompa d’acqua a Catania : ‘piove’ dentro il Tribunale - disagi in città : Un violento temporale, un’autentica ‘bomba d’acqua’ con forte raffiche di vento e una grandinata, si è abbattuto su Catania, creando danni e disagi in molti quartieri della città. Tra le ‘vittime’ della violenza dell’acqua anche l’ex pretura di Catania, oggi sede distaccata del Tribunale, che ha fatto registrare evidenti infiltrazioni con acqua che cadeva anche in un’aula. Notevoli e ...