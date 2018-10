Maltempo | piogge e alberi abbattuti dai venti | quattro morti | Danni e disagi

Maltempo - nel pomeriggio previste piogge intense e vento forte : Per il pomeriggio di lunedì 29 ottobre , la Funzione Associata di Protezione Civile dell'Orvietano conferma un probabile intenso peggioramento con piogge intense e vento forte fino 100 km/h, pertanto ...

Maltempo Emilia-Romagna : vento con forti piogge e fiumi monitorati : Prosegue la fase di Maltempo anche in Emilia–Romagna: l’allerta è arancione per piogge e vento da Piacenza a Rimini, gialla fino al ravennate per criticita’ idrogeologica e idraulica. Previsti venti forti fino a burrasca su settori appenninici, pianure occidentali e coste (circa 70 km/h) con raffiche anche piu’ intense (circa 90 km/h). Mare da molto mosso fino ad agitato con alta probabilita’ di mareggiate. Prevista ...

Maltempo Liguria : piogge intense sullo spezzino - ESTOFEX dirama l'allerta due : Nella serata di ieri, domenica 28 ottobre, il Centro Sperimentale Europeo per la Previsione delle Tempeste (ESTOFEX) ha diramato lo stato di Allerta 2 (su un massimo di tre) per la giornata odierna su buona parte del settore centro-settentrionale del Mediterraneo, Liguria compresa. l'allerta, che segue quella già diffusa da ARPAL e Protezione Civile, è stata diramata, come spiega il bollettino ufficiale emesso dallo stesso centro: "per piogge ...

Maltempo : P.Civile - nuove piogge e vento : ANSA, - TRIESTE, 29 OTT - nuove piogge abbondanti, con vento di Scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell'arco di 12/18 ore, mentre sulla ...

Maltempo Lombardia : vento forte a Lodi e piogge intense a Sondio - frana ed evacuazioni nel Bergamasco : Forti raffiche di vento, fino a 55 km/h, si stanno registrano nel Lodigiano, fino alla collina di San Colombano, nel Milanese: i vigili del fuoco sono al lavoro nella rimozioni di alberi caduti. In Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio, si registra il terzo giorno consecutivo di piogge intense sul fondovalle e nevicate in montagna. Oltre 20 gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale per allagamenti e frane. Nella ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. Allerta rossa in Liguria - tromba d'aria e crolli in Puglia - piogge e vento in Friuli : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : vento di Scirocco e forti piogge - allagamenti e stretto monitoraggio dei fiumi : Questa mattina la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso una nuova allerta relativamente a piogge abbondanti, con vento di Scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell’arco di 12/18 ore, mentre sulla bassa pianura e lungo la costa le piogge saranno intermittenti e piu’ moderate, ma dove lo Scirocco soffiera’ in serata con raffiche superiori ai 100 km orari ...

Maltempo - piogge torrenziali anche al Centro/Sud : esonda il fiume Melfa in provincia di Frosinone : L’esondazione del fiume Melfa ha causato l’allagamento di alcune strade ad Atina, in provincia di Frosinone. L’acqua ha invaso via Sode, via Cicerone e via Forca d’Acero all’altezza del bivio Ferriera e di Rosanisco. Per le abbondanti precipitazioni ci sono state anche due frane, una lungo via Ferriera e l’altra dal costone di via Apuleio Saturnino. Le due arterie interessate dagli smottamenti sono ...

Maltempo - situazione sempre più difficile a Genova : famiglie sfollate. Il governatore Toti : “preoccupati per piogge e mareggiate” : Le piogge di questi giorni hanno provocato uno smottamento sotto il ponte dell’autostrada vicino a Staglieno, a Genova. Per questo quattro famiglie sono state sfollate. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci. Gli assistenti sociali del Comune stanno cercando una sistemazione. “Nelle prossime 24 in Liguria ci saranno forti precipitazioni e una mareggiata che puo’ essere una delle piu’ potenti degli ultimi anni. La concomitanza ...

Maltempo - violente piogge in Umbria : vigili del fuoco al lavoro : Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in quasi tutta l’Umbria per il Maltempo. La situazione non presenta comunque particolari criticita’ o problemi per le persone. Diversi allagamenti sono stati segnalati nella zona di Spoleto, rami e piante caduti invece tra Foligno, Assisi, Perugia, Todi. Tre gli incidenti stradali, tutti non gravi. A Villa di Magione una vettura ha colpito una colonnina del metano provocando la ...

Maltempo : in Toscana evacuati due edifici per precauzione dopo le forti piogge delle ultime ore : L’eccessiva quantità di pioggia riversatasi sulla Lunigiana ha creato numerosi disagi, soprattutto a Pontremoli, dove sono stati evacuati due edifici in via precauzionale. Il primo in via Garibaldi, dove sono state fatte allontanare otto persone. Il secondo in via Volpi, dove si sono verificate delle infiltrazioni ad uno stabile che hanno consigliato di allontanare le undici persone ivi residenti. Il Comune di Pontremoli, insieme alla ...

Maltempo - piogge intense in Calabria : vertice in prefettura a Reggio Calabria - lavori sulle strade : Forte Maltempo in Italia, con piogge e vento forte che stanno sferzando da Nord a Sud. Tra le regioni maggiormente colpite anche la Calabria: riunione in prefettura a Reggio Calabria finalizzata alla individuazione di tempestive soluzioni per le criticità determinatesi per il Maltempo, che sta tutt’ora interessando tutto il territorio. Reggio Calabria è il comune dove si sono registrate le situazioni di maggior disagio per i ...

Maltempo Lombardia : neve in Valtellina e forti piogge a Milano - Seveso e Lambro osservati speciali : forti piogge in gran parte della Lombardia: la Regione ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico sull’area milanese. A causa delle intense precipitazioni sono sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. A causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, si sono verificati numerosi incidenti con feriti lievi sulle strade e i Vigili del Fuoco ...