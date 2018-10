Maltempo | onda di piena del fiume Po in formazione in Piemonte

Sono già cinque le vittime dell'ondata di Maltempo : Italia flagellata dal maltempo. Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta in tutto il Paese e per domani non si prevede alcun miglioramento. La giornata ha purtroppo fatto registrare un bilancio di cinque morti, due in provincia di Frosinone, uno a Terracina, una in provincia di Caserta e una nel Savonese. Infine in Sardegna, nel Sulcis, un uomo è disperso sui monti. ll presidente del Consiglio, Giuseppe ...

E-distribuzione : oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di Maltempo : E-distribuzione: oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo

Maltempo Liguria : a Chiavari allarme esondazione per l’Entella : Il Comune di Chiavari ha diramato una ‘fase di allarme‘ per il pericolo dell’esondazione del torrente Entella: le autorità chiedono di “abbandonare i piani bassi e non cercare di salvare i beni materiali ma mettersi in sicurezza, attendere il passaggio della piena in corso” e di “seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune di Chiavari e su fb, oppure contattando il COC al 0185 307457“. Il sindaco ...

Ondata Maltempo - acqua record a Venezia A Roma piovono alberi : AdnKronos, - Due persone sono morte nel frusinate a causa del maltempo che si sta abbattendo su tutta Italia e sta creando disagi da Nord a Sud. Sei le regioni - Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, ...

Trentino - esonda il fiume Brenta per il Maltempo : a Levico i pesci nuotano in strada : A Levico, in provincia di Trento, il fiume Brenta è esondato a causa del maltempo che in queste ore sta interessando buona parte del Paese. Nel video, il momento in cui i pesci si trovano nel mezzo della strada e cercano – come sembra – di raggiungere l’acqua più alta. Video Twitter/Strummer L'articolo Trentino, esonda il fiume Brenta per il maltempo: a Levico i pesci nuotano in strada proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo Trentino - esonda il fiume Brenta e i pesci nuotano in strada [VIDEO] : Situazione difficile in Trentino Alto Adige a causa delle forti precipitazioni piovose. Oltre alla neve sopra i 2200 metri, si registrano fiumi esondati, canali straripati e frane che stanno paralizzando la vita quotidiana. Chiuse alcune strade, sia principali che secondarie, e anche alcune scuole. Di particolare preoccupazione le condizioni dei fiumi, ingrossati dai 300 mm di pioggia caduti in alcune zone. Il fiume Brenta, a Levico Terme, è ...

Maltempo : a Vicenza ondata di piena Bacchiglione prevista per mezzanotte (3) : (AdnKronos) - Insieme a ospedale, Ipab di san Pietro e casa di cura Eretenia vengono monitorate le rispettive possibili criticità. L'amministrazione comunale rinnova l'invito ad iscriversi al servizio Sms di allarme, inviando nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. Per aggiornamenti e inform

Maltempo : a Vicenza ondata di piena Bacchiglione prevista per mezzanotte (2) : (AdnKronos) - Nel dettaglio, nella mattinata Aim Amcps ha completato il posizionamento di circa 2.000 sacchi di sabbia nei sette punti strategici delle zone più critiche della città. I sacchi, però, saranno distribuiti alla popolazione solo in caso di reale necessità. Viacqua sta posizionando in que

Maltempo : a Vicenza ondata di piena Bacchiglione prevista per mezzanotte : Vicenza, 29 ott. (AdnKronos) - "Non vanno creati inutili allarmismi, ma è importante che tutti si tengano informati attraverso i canali ufficiali". Questo l'appello lanciato ai cittadini dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco che in queste ore coordina il Coc, centro operativo comunale istituito per

Maltempo Vicenza : ondata di piena del Bacchiglione prevista per mezzanotte : “Non vanno creati inutili allarmismi, ma è importante che tutti si tengano informati attraverso i canali ufficiali“: dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. “Le ultime previsioni della Regione anticipano la piena del Bacchiglione alla mezzanotte di oggi con un picco di 5,30 metri a Ponte degli Angeli, cioè al di sotto del livello di preallarme dei 5,40 metri. Se questo dato sarà confermato, i numerosi lavori fatti ...

Maltempo Liguria : 140 mm di pioggia e venti a 130 km/h - attesa l’onda di piena del Magra : La “perturbazione finora imponente” che sta colpendo la Liguria ha fatto cadere “140 mm di pioggia nelle zone delle Cinque Terre e dello Spezzino dalla mezzanotte di oggi e ha fatto registrare venti che hanno sfiorato i 130 km/h nell’estremo levante“, spiega la Protezione Civile. Il fiume Magra tra i comuni di Vezzano Ligure e di Arcola, è al livello di guardia: riceve le acque anche del Vara e di alcuni ...

Maltempo in Trentino - esonda il fiume Brenta : i pesci nuotano in strada : Le piogge incessanti che hanno colpito il Trentino Alto Adige hanno causato l'esondazione del fiume Brenta. Nella zona di Levico, in provincia di Trento, le impressionanti immagini mostrano decine di ...

Maltempo - piogge torrenziali anche al Centro/Sud : esonda il fiume Melfa in provincia di Frosinone : L’esondazione del fiume Melfa ha causato l’allagamento di alcune strade ad Atina, in provincia di Frosinone. L’acqua ha invaso via Sode, via Cicerone e via Forca d’Acero all’altezza del bivio Ferriera e di Rosanisco. Per le abbondanti precipitazioni ci sono state anche due frane, una lungo via Ferriera e l’altra dal costone di via Apuleio Saturnino. Le due arterie interessate dagli smottamenti sono ...