Maltempo Napoli | una vittima | morto sul colpo schiacciato da un albero

Maltempo : vento sradica alberi a Napoli - muore un 21enne - una donna è grave : Raffiche a 130 chilometri orari. Tavolo di coordinamento in Comune. Navi da crociera non attraccano in porto

Maltempo in tutta Italia : tre morti nel Lazio e uno a Napoli : Cronaca Maltempo, codice rosso per vento e pioggia. Allarme per Seveso e Lambro, frane nel bergamasco di FRANCO VANNI

Napoli - la strage del Maltempo : studente muore schiacciato da un albero : Prima vittima del maltempo a Napoli: uno studente è stato travolto da un albero abbattuto dal vento ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo,...

Maltempo - nubifragi da Nord a Sud | Tre morti per alberi caduti : vittime a Frosinone e Napoli : Italia travolta da pioggia torrenziale, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla ...

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Raffiche di vento e alberi caduti : due morti in Ciociaria - uno a Napoli : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con Raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria smart. ...

Maltempo Campania : vento sradica albero a Napoli - morto 21enne : Un’altra vittima per il Maltempo, questa volta a Napoli: un 21enne della provincia di Caserta stava camminando a piedi in via Claudio, a Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte. Inutili i soccorsi del 118 e la corsa all’ospedale San Paolo. L'articolo Maltempo Campania: vento sradica albero a Napoli, morto 21enne sembra ...

Maltempo a Napoli - forti disagi a Capodichino : 6 aerei dirottati altrove : Difficoltà per le partenze e per gli arrivi nell'aeroporto di Napoli Capodichino dove alcuni voli sono stati dirottati in altri scali per motivi di sicurezza, a causa del forte vento di Scirocco. A ...

Maltempo Napoli : albero cade su auto - 2 feriti : Incidente a Napoli, in via Montagna Spaccata, tra i quartieri di Pianura e Quarto: a causa del Maltempo un albero è caduto su un’auto in transito e due persone sono rimaste coinvolte. Sul posto personale del 118 e la polizia, oltre ai vigili urbani. L'articolo Maltempo Napoli: albero cade su auto, 2 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - è strage di alberi - due feriti : Il forte vento di scirocco che sta soffiando su Napoli e su buona parte della sua provincia ha provocato, in diversi punti della città, la caduta di rami dagli alberi. Due feriti si registrano...

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - è strage di alberi : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma...

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - piovono alberi : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma...

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - piovono alberi tra Bagnoli e Pianura : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma non basta.

Maltempo Campania - pioggia e vento : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli - scuole chiuse a Ischia e Procida : Disagi oggi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse, soprattutto veloci, a causa delle avverse condizioni meteo-marine. La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì. Oggi le scuole sono chiuse in tutti i ...

Maltempo nel golfo di Napoli : collegamenti difficili con le isole : Aliscafi fermi nei porti oggi per effetto del forte vento di scirocco che imperversa nel golfo di Napoli da ieri sera. Tutti gli aliscafi delle compagnie private Caremar e Alilauro, per Ischia e ...