Maltempo | lunedì in allerta | è il giorno più lungo

Allerta Maltempo - lunedì e martedì scuole e università chiuse in tutta la provincia : La decisione presa al termine di una riunione tra prefetto e sindaci dell'Area metropolitana. La punta dell'acqua alta prevista a 145 cm alle 14.05

Roma - scuole chiuse lunedì 29 ottobre per il Maltempo : scuole chiuse a Roma lunedì 29 ottobre: la decisione è stata presa dal Comune a causa dell'allarme maltempo. «A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio» la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza in tal senso. La Protezione Civile infatti ha diramato l'allerta arancione per il Lazio e la Toscana, mentre l'allarme è addirittura rosso per Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia.--Secondo le previsioni ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 29 ottobre per allerta meteo : Dove resteranno chiuse le scuole lunedì 29 ottobre? A causa dell'allerta meteo molte regioni italiane hanno già comunicato la decisione di tenere chiusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, come Liguria, Toscana e Veneto. Ma l'elenco potrebbe aumentare nelle prossime ore, quando ci sarà un peggioramento del Maltempo.--Continua l'allerta meteo in numerose regioni italiane, dove il Maltempo non darà tregua almeno fino al prossimo ...

Maltempo Vicenza : stato di attenzione per criticità tra lunedì e martedì : Domenica di forte Maltempo in tutta Italia: tra le zone maggiormente colpite il Nord Est, dove è stata dichiarata allerta rossa. L’ondata di Maltempo che sta interessando in particolare il Veneto colpirà anche il Vicentino in particolare tra lunedì e martedì, quando è previsto un consistente aumento del livello dei fiumi e il conseguente rischio di allagamenti. Per questo motivo il sindaco Francesco Rucco ha convocato questa mattina ...

Maltempo Vicenza : la città corre ai ripari - lunedì e martedì scuole chiuse : A causa del Maltempo lunedì e martedì scuole di ogni ordine e grado chiuse a Vicenza e in provincia: lo ha deciso il prefetto di concerto con il direttore dell’ufficio scolastico provinciale. La decisione, subito comunicata al sindaco e trasferita alle scuole, è stata presa in particolare per non ostacolare con intasamenti della circolazione eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari per far fronte alle previste criticità ...

Rischio rinvio Lazio-Inter/ Maltempo Serie A - Roma : attesa la pioggia fra domenica e lunedì : Rischio rinvio Lazio-Inter. Maltempo Serie A, Roma: attesa la pioggia fra domenica e lunedì. Si giocherà regolarmente invece Genoa-Udinese, in programma oggi alle ore 15:00(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:18:00 GMT)

Allerta Meteo - è emergenza in tutt’Italia : scirocco devastante provoca Maltempo furioso - il “Monsone” è arrivato e Lunedì 29 Ottobre sarà peggio di un Uragano. MAPPE spaventose : 1/25 ...

Allerta Meteo - è una notte di forte Maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...

Maltempo - piogge e burrasca.Apice lunedì : 21.12 Al via una fase di forte Maltempo con rischio di nubifragi,venti burrascosi e mareggiate,che avrà il suo apice lunedì Oggi il Maltempo è concentrato sull'alta Toscana e buona parte del nord, con piogge più intense con il passare delle ore. Da domani la situazione peggiorerà anche a sud e isole,con rovesci su Campania,Calabria ionica,Sicilia orientale e meridionale e Sardegna. Venti forti, con raffiche oltre gli 80 km/h. lunedì possibili ...

Belluno. Maltempo : lunedì 29 ottobre scuole chiuse : Una misura preventiva adottata dalla Prefettura. A Belluno è stata disposta per lunedì 29 ottobre la chiusura delle scuole. La

Meteo - Maltempo in tutta Italia fino a lunedì : forti raffiche di vento e nubifragi : Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare per domani un'ondata di maltempo si abbatterà su tutta la Penisola: rischio di forti nubifragi sia a Nord sia a Sud. Sono attese situazioni potenzialmente critiche. Allerta Meteo già diramata in Molise, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Allerta Meteo - Lunedì 22 Ottobre “scuole chiuse” per il Maltempo in alcuni Comuni del Sud : ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : L’avviso di Allerta Meteo lanciato dalla protezione civile per domani, Lunedì 22 Ottobre, prevede uno scenario particolarmente preoccupante: criticità arancione in Campania, Molise, Basilicata e Puglia, gialla in Calabria, Sicilia, Lazio e Abruzzo. Alla luce di quest’allarme, in alcuni Comuni del Sud i Sindaci stanno decidendo di emettere ordinanza per le scuole chiuse in vista del forte maltempo in arrivo. L’ordinanza dipende ...