Maltempo Livorno | anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali | allagamenti

Maltempo Toscana : emergenza vento - situazione critica nelle province di Pisa e Livorno : emergenza Maltempo in Toscana dove è stata emessa, ieri, l’allerta rossa per le province meridionali e l’allerta arancione per il restante territorio regionale. Situazioni critiche si registrano in provincia di Pisa e Livorno: nel Livornese i vigili del fuoco stanno intervenendo nel Comune di Rosignano Marittimo dove forte vento ha colpito le località di Leciaglia alta e bassa e Chiappino, dove è crollato un capannone agricolo di ...

Maltempo - temporale a Livorno : stop temporaneo ai bagni : A seguito del temporale che si è abbattuto ieri sulla città di Livorno, oggi con ordinanza del sindaco Filippo Nogarin è stato istituito il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa corrispondente alle acque di balneazione denominate ‘Terrazza Mascagni’ e ‘Bellana’. L’ordinanza, rende noto il Comune, rimarrà in vigore fino a quando i campionamenti, che saranno svolti da Arpat, non daranno esito ...

Maltempo Toscana : grosso cartello cade sulla Firenze-Pisa-Livorno - auto sfiorate : Ondata di Maltempo oggi in Toscana: sulla superstrada Firenze–Pisa–Livorno un grosso cartello di segnalazione stradale è caduto sulla carreggiata sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze. Fortunatamente non si registrano feriti. A Firenze un fulmine ha colpito la statua in pietra in cima all’arco in piazza della Libertà, causando il distacco un pezzo della testa: nessun ulteriore ...

Maltempo Livorno : albero cade in città - soccorsa barca a vela : Un’ondata di Maltempo caratterizzata da pioggia, vento forte e fulmini, ha colpito nelle scorse ore Livorno: i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero caduto sul viale Carducci, senza provocare feriti. I pompieri hanno anche soccorso un’imbarcazione a vela in difficoltà al largo di Rosignano (Livorno) con quattro persone a bordo, una coppia con due figli: è stata sorpresa dal Maltempo mentre si trovava in navigazione in una ...

