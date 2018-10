Maltempo Liguria | tromba d’aria a La Spezia | frana di container in mare | nave da crociera

Maltempo in Liguria - tromba d'aria alla Spezia : i container cadono in mare : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria, in particolare lo spezzino, ha provocato danni nella zona portuale. Una tromba d'aria ha fatto cadere alcuni container in mare. A Monterosso, alle Cinque Terre,...

Maltempo Liguria : 140 mm di pioggia e venti a 130 km/h - attesa l’onda di piena del Magra : La “perturbazione finora imponente” che sta colpendo la Liguria ha fatto cadere “140 mm di pioggia nelle zone delle Cinque Terre e dello Spezzino dalla mezzanotte di oggi e ha fatto registrare venti che hanno sfiorato i 130 km/h nell’estremo levante“, spiega la Protezione Civile. Il fiume Magra tra i comuni di Vezzano Ligure e di Arcola, è al livello di guardia: riceve le acque anche del Vara e di alcuni ...

Maltempo - in Liguria il mare “entra” a La Spezia e un’Anguilla fa un giro tra i negozi del centro [VIDEO] : Sono giorni di forte Maltempo in Italia per un “Monsone tutto Italiano” che sta lasciando la nostra penisola sott’acqua da Nord a Sud. E mentre continua a piovere ininterrottamente, i disagi non mancano: le strade si allagano, il traffico è profondamente alterato e la vita quotidiana è ampiamente sconvolta da queste condizioni meteo estreme che imperversano da giorni.Fortissime raffiche di vento, grandine, pioggia e mareggiate sono registrate ...

Maltempo - allerta rossa in sei regioni. Quattro famiglie evacuate in Liguria - due feriti a Milano per caduta alberi : Nubifragi, burrasca e una allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Una tromba d’aria ha causato il crollo del timpano di una chiesa a Manduria (Taranto), mentre resta chiusa la statale del Brennero. Annullati ...

Maltempo Liguria - Arpal : “Temporali persistenti molto forti su Spezzino e Cinque Terre” : “Una struttura convettiva organizzata a mesoscala, originatasi a nord di Capo Corso, continua da tre ore a colpire con temporali persistenti molto forti lo Spezzino nell’area compresa tra le Cinque Terre, la città della Spezia e la Val di Vara, anche associati a intensa attività elettrica, grandinate e colpi di vento“: lo rende noto l’Arpal, il centro meteo ligure della Regione Liguria, nel suo messaggio di monitoraggio ...

Maltempo Liguria : situazione critica tra Spezzino e Cinque Terre - ordinate evacuazioni a Monterosso : Fortissime raffiche di vento, grandine, pioggia e mareggiata alla Spezia: i treni sono fermi dalle 09:30 per detriti che sono caduti sui binari. Segnalati allagamenti in molti Comuni dello Spezzino. A Monterosso i sottopassi sono allagati: il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: “In considerazione dell’evento in corso e in attesa dell’ulteriore ...

Maltempo Liguria : piogge intense sullo spezzino - ESTOFEX dirama l'allerta due : Nella serata di ieri, domenica 28 ottobre, il Centro Sperimentale Europeo per la Previsione delle Tempeste (ESTOFEX) ha diramato lo stato di Allerta 2 (su un massimo di tre) per la giornata odierna su buona parte del settore centro-settentrionale del Mediterraneo, Liguria compresa. l'allerta, che segue quella già diffusa da ARPAL e Protezione Civile, è stata diramata, come spiega il bollettino ufficiale emesso dallo stesso centro: "per piogge ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma cadono alberi - frana nel bergamasco - allerta rossa in Liguria : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Maltempo - allerta rossa in Liguria - Veneto e Friuli. Chiuse le scuole anche a Roma : Piogge abbandonati e potenti mareggiate hanno colpito la Liguria dove oggi è prevista l'allerta rossa. Stessa situazione in Friuli Venezia Giulia dove sono state Chiuse molte scuole. Preoccupazione anche per la previsioni a Roma. anche nella Capitale scuole Chiuse.L'autostrada A22 del Brennero è stata riaperta nel tratto Vipiteno-Brennero dopo essere stata chiusa a seguito della frana abbattutasi ieri sera su entrambe le corsie ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. Allerta rossa in Liguria - tromba d'aria e crolli in Puglia - piogge e vento in Friuli : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Maltempo Liguria : scatta il massimo livello di allerta - il mare avrà “onde oceaniche” : E’ scattata questa mattina alle 6 l’allerta meteo rossa, di massimo livello, su gran parte della Liguria fino alle 18, a causa dell’ondata di Maltempo che sta portando piogge intense su tutta la Regione. Nel ponente estremo della Liguria invece l’allerta è di livello arancione fino alle 15 di oggi. Occhi puntati sul livello dei torrenti, osservati speciali, sia per quanto riguarda i bacini grandi che quelli medio-piccoli, ...

Allarme Maltempo in Liguria : allerta meteo rossa su Genova e Levante - scuole chiuse : E’ in vigore l’allerta meteo rossa in Liguria nelle province di Genova e Savona e in particolare sulla costa da Noli a Portofino, e sui versanti padani del genovese e del savonese. scuole chiuse in tutta la Regione tranne nelle zone di Spotorno e Albisola. Numerosi ieri gli interventi dei vigili del fuoco a Genova per danni causati dal forte vento e dalle piogge torrenziali: i quartieri più colpiti sono stati San Teodoro e ...

Maltempo : è allerta rossa in Liguria - preoccupa il Polcevera : Piogge abbondanti, che solo in queste ore hanno raggiunto i 400 mm in alcune zone dell'area genovese e, contemporaneamente, una delle mareggiate più potenti degli ultimi anni. È questo che preoccupa ...

Maltempo : nubifragi - allerta rossa su Veneto e Friuli e Liguria. Alberi caduti a Roma : allerta della Protezione civile per un'ondata di Maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l'apice. allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e ...