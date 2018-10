Maltempo Liguria | scatta il massimo livello di allerta | il mare avrà “onde oceaniche”

Allarme Maltempo in Liguria : allerta meteo rossa su Genova e Levante - scuole chiuse : E’ in vigore l’allerta meteo rossa in Liguria nelle province di Genova e Savona e in particolare sulla costa da Noli a Portofino, e sui versanti padani del genovese e del savonese. scuole chiuse in tutta la Regione tranne nelle zone di Spotorno e Albisola. Numerosi ieri gli interventi dei vigili del fuoco a Genova per danni causati dal forte vento e dalle piogge torrenziali: i quartieri più colpiti sono stati San Teodoro e ...

Maltempo : è allerta rossa in Liguria - preoccupa il Polcevera : Piogge abbondanti, che solo in queste ore hanno raggiunto i 400 mm in alcune zone dell'area genovese e, contemporaneamente, una delle mareggiate più potenti degli ultimi anni. È questo che preoccupa ...

Maltempo : nubifragi - allerta rossa su Veneto e Friuli e Liguria. Alberi caduti a Roma : allerta della Protezione civile per un'ondata di Maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l'apice. allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria e altre 4 regioni/ Ultime notizie : domani nubifragi e venti di tempesta : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore

Maltempo - ALLERTA ROSSA IN CINQUE REGIONI : DOMANI A GENOVA/ Ultime notizie : scuole chiuse in Liguria : MALTEMPO Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, ALLERTA arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore

Maltempo - emergenza in Liguria : famiglie isolate e sfollate : Cinque famiglie isolate nel Comune di Davagna (Genova), otto sfollate a Luni (La Spezia). A Davagna e’ una frana su una strada comunale a limitare la viabilita’ per raggiungere le abitazione. A Luni la criticita’ e’ in localita’ San Rocco dove preoccupa il torrente Parmignola in una zona in cui la Regione sta mettendo in sicurezza gli argini danneggiati in passato. Qui le famiglie vengono sempre sfollate in via ...

Maltempo Liguria : ARPAL - DOMANI ALLERTA ROSSA/ Ultime notizie - scuole chiuse a Genova : pioggia e vento forte : MALTEMPO LIGURIA: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, ALLERTA arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Maltempo : allerta nubifragi in Veneto e Friuli | Roma sarà colpita - domani rischi in Liguria : Un'ondata di Maltempo sta investendo gran parte della Penisola. Piogge intense e strade chiuse in Veneto e Lombardia, allagamenti in varie zone della Liguria, alberi caduti a Roma. Lunedì peggiora soprattutto in Liguria, dove è stata diramata l'allerta rossa

Maltempo Liguria - pioggia e vento forte : danni a Genova - 430 mm di pioggia a Torriglia : In Liguria la preoccupazione per le avverse condizioni meteo riguarda principalmente domani sera, quando ci sara’ il passaggio vero e proprio del fronte perturbato, da ponente verso levante, preceduto dalla notte di oggi da temporali e piogge diffuse: “Bastera’ meno pioggia per provocare effetti al suolo anche repentini, sia per quanto riguarda i livelli dei torrenti, sia per la tenuta dei versanti“, spiega Arpal, ...

Maltempo - allerta rossa in Friuli - Liguria e Veneto. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Liguria : picchi di quasi 350 mm in 24 ore - domani 29 ottobre scuole chiuse : L’ondata di Maltempo che interessa da oltre 24 ore la Liguria non abbandona la regione: domani su gran parte del territorio scatta l’Allerta Meteo codice rosso, il massimo livello di Allerta. A Genova, come negli altri comuni della Liguria, allo scattare dell’Allerta rossa, le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse. Nei territori dove vige l’Allerta arancione, spetta ai sindaci la decisione di tenere aperte o chiuse ...

