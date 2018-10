Maltempo killer Da Napoli a Savona | da Feltre a Terracina e Frosinone 7 morti

Maltempo killer sull'Italia : cinque morti e un disperso : Roma, 29 ott., askanews, - Il Maltempo che sta flagellando l'Italia ha finora mietuto 6 vittime. Due morti nel frusinate per un albero che cadendo ha colpito l'auto sulla quale viaggiavano, e la ...

Maltempo killer sull'Italia : cinque morti e un disperso : Roma, 29 ott., askanews, - Il Maltempo che sta flagellando l'Italia ha finora mietuto 6 vittime. Due morti nel frusinate per un albero che cadendo ha colpito l'auto sulla quale viaggiavano, e la ...

Maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Maltempo in Calabria - frana killer a Crotone : morto “imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello” : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. “Anche il mondo del vino subisce, con la tragedia di Isola Capo Rizzuto, la grave perdita di un imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello, la Marrelli Wines, che tra ...