Maltempo Italia | si aggrava il bilancio | sale il numero dei morti

Furia Maltempo sull'Italia - 5 morti. Caos alberi. Mareggiata sui binari a Genova : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse...

Maltempo in tutta Italia - sale a cinque il bilancio delle vittime nel Lazio - a Savona e Napoli : Cronaca Milano, codice rosso per vento e pioggia. Blackout e alberi caduti, allarme Seveso di FRANCO VANNI

Maltempo - venti fortissimi in tutta Italia : a 130 Km/h sull’Argentario - traghetto urta banchina a Portovesme : Giornata di forte vento su tutta l’Italia: raffiche stimate anche a 130 chilometri orari, si sono verificate sull’Argentario oggi pomeriggio. I maggiori danni si sono verificati nel versante sud del promontorio dell’Argentario. Interamente vietato al traffico per la mareggiata il lungomare di Porto Ercole. Monitorate anche le condizioni dei pontili galleggianti e delle imbarcazioni ormeggiate. Disagi si sono verificati anche ...

Italia : Maltempo - sale bilancio vittime - 5 morti

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Roma - scuole chiuse anche domani a causa dell'ondata di Maltempo in molte città italiane, da Nord a Sud. A cominciare da Roma , dove un'ordinanza del Campidoglio ha disposto la chiusura degli ...

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Il Campidoglio ha disposto la chiusura di tutti gli istituti nella capitale per il secondo giorno consecutivo. Studenti a casa anche in tutto il Veneto e in molte zone di Toscana, Liguria e altre regioni

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...

Da Nord a Sud : Italia travolta dal Maltempo | Video dai social : danni da La Spezia a Roma : Nella città ligure una tromba d'aria ha provocato la caduta di container in mare; alberi a terra e forte vento in tutta Italia.

