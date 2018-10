Maltempo. Incidente choc : albero crolla sull’auto - due morti. Dove è successo : Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta Italia, con due morti in provincia di Frosinone, a causa di un vortice ciclonico che sta investendo il Paese. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per l’ondata di maltempo sull’Italia, accogliendo così la richiesta del presidente della Regione Veneto di ieri. E pesanti ...

Maltempo - incidente nel Varesotto : morto 28enne : Grave incidente stradale a Cassano Magnago, in provincia di Varese: un uomo è morto nella notte in via dell’Ecocentro. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 28enne, di professione operaio, si stava recando al lavoro. Il sinistro, spiegano i militari dell’Arma, è avvenuto per le avverse condizioni meteo. L'articolo Maltempo, incidente nel Varesotto: morto 28enne sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Incidente stradale a Butera a causa del Maltempo - due feriti : Traffico provvisoriamente sulla statale 626 "Della Valle del Salso", all'altezza di Butera , Caltanissetta, , per un Incidente che ha coinvolto frontalmente due autovetture, nelle ore in cui la ...

Maltempo Sicilia : incidente stradale in provincia di Caltanissetta - 2 feriti : A seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nelle scorse ore, il traffico è provvisoriamente chiuso sulla SS626 “Della Valle del Salso”, all’altezza di Butera (Caltanissetta), per un incidente che ha coinvolto frontalmente due auto: due persone sono rimaste ferite. Sul posto squadre Anas e di soccorso. L'articolo Maltempo Sicilia: incidente stradale in provincia di Caltanissetta, 2 feriti sembra essere il ...

Maltempo : nel Salento ritardi per treni e incidente stradale : Non accenna a placarsi il Maltempo che sta interessando la Puglia e per le prossime ore e’ prevista una un’allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato e un’allerta arancione idraulica. Oggi le forti piogge hanno causato disagi alla circolazione ferroviaria con forti ritardi nei collegamenti sulla tratta Bari-Lecce. In alcuni tratti i treni sono stati sostituiti dagli autobus. L’asfalto reso viscido dalla pioggia ...

Maltempo Calabria : chiuse strade statali per allagamenti - un ferito in incidente : A causa del Maltempo che sta interessando la Calabria, sono state chiuse al traffico alcune strade statali della Regione, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro in queste ore per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. La SS182 ‘delle Serre Calabre’ è chiusa nei pressi di Sorianello (VV) dal km 36,000 al km 43,000 a causa di una frana. Il traffico è deviato in loco ...