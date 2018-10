Maltempo | in Veneto il fenomeno più rilevante degli ultimi decenni 2

Maltempo : in Veneto il fenomeno più rilevante degli ultimi decenni : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - Il Maltempo di questi giorni, per intensità ed estensione, appare certamente come il più rilevante registrato negli ultimi decenni in Veneto. Nel sottolineare l’importanza di non abbassare il livello di guardia e con l’invito ai cittadini di compiere nelle prossime ore

Maltempo : anche domani scuole chiuse in tutto il Veneto : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - L'Unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale che sta seguendo l’evolversi dell’ondata di Maltempo, informa di aver ricevuto dalle Prefetture del Veneto la comunicazione relativa alla chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 30

Maltempo : Cia Veneto - preoccupazione per rete idrica - danni a soia e frumento : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - CIA Agricoltori Italiani Veneto sta monitorando da ormai quasi 48 ore la situazione del Maltempo sul territorio regionale. La prima parte della giornata di lunedì è stata vissuta con particolare apprensione nelle province di Belluno, Treviso e Venezia. "La rete idrica

Maltempo : Veneto - prevista ripresa innalzamento livelli idrometrici : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, a seguito delle valutazioni effettuate dall’Unità di crisi operativa presso la sede della Protezione Civile a Marghera, ha emesso un nuovo bollettino di nowcasting, che indica per il pomeriggio una gen

Maltempo Veneto - Zaia : stessa situazione dell’alluvione del ’66 : Il Presidente della Regione Luca Zaia ha fatto il punto della situazione insieme all’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, al dirigente d’area Nicola Dell’Acqua e al direttore interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto-Trentino Alto Adige Fabio Dattilo. ”Siamo preoccupati perché le previsioni meteo confermano una situazione analoga, se non peggiore, a quella che il Veneto ha conosciuto nel 1966 e nel 2010. ...

Maltempo Veneto : sale il Bacchiglione - numeri utili - monitoraggio e allerta : Maltempo Veneto - Apprensione per il Bacchiglione, attesa piena in serata. Maltempo Veneto - Nelle prossime ore e per tutta la notte la fase di Maltempo tanto annunciata entrerà nella sua fase più...

Maltempo : Veneto - Unità di crisi elabora mappa accumuli di pioggia : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - L’Unità di crisi che sta monitorando l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta colpendo il Veneto, ed è riunita nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, ha elaborato una mappa degli accumuli su 44 stazioni di monitoraggio sparse in tutto il territorio

Maltempo Veneto : il punto della situazione nelle province - si teme ritorno della “piena storica” del Piave : Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha fatto il punto della situazione con l’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin e i tecnici che, da ieri mattina, monitorano ora dopo ora l’evolversi della situazione. In particolare, è stato compiuto un esame rispetto alle zone più colpite. In provincia di Belluno, a Cortina (Alverà, torrente Bigontina) con rischio esondazione e rilevanti interventi in corso da parte della ...

Maltempo : Veneto - il punto della situazione nelle varie province (2) : (AdnKronos) - In provincia di Verona si evidenziano livelli alti dell’Adige che ha superato la seconda soglia di guardia. In Provincia di Treviso la portata del Piave ieri sera ha raggiunto 1.400 mc/s alla traversa di Busche per decrescere fino a 650 nella notte e fino alla mattinata odierna (valori

Maltempo : Veneto - il punto della situazione nelle varie province : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Luca Zaia, giunto in mattinata nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, dove opera l’Unità di Crisi istituita per seguire l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta investendo il Veneto, ha fatto il punto della situazione co

Maltempo : Veneto - attesa ripresa innalzamento livelli idrometrici : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - L’Unità di Crisi istituita dal Presidente Luca Zaia e coordinata dall’Assessore Gianpaolo Bottacin ha compiuto stamattina una valutazione complessiva della situazione determinata dall’ondata di Maltempo che sta colpendo il Veneto. Il Centro funzionale Decentrato della

Maltempo Veneto : a Padova e provincia scuole chiuse anche domani 30 ottobre : anche domani scuole chiuse a Padova e provincia, a causa dell’allerta meteo: la decisione è stata presa nel corso di un vertice odierno in Prefettura cui hanno partecipato molti sindaci della provincia, forze dell’ordine, polizie municipali, il genio civile e la Protezione civile. Particolare attenzione viene riservata all’Alta Padovana, dove vengono monitorati i ponti sul Brenta, in particolare a Curtarolo, dove si temono ...

Maltempo Veneto : attenzione alta per i fiumi Tagliamento e Meduna che hanno raggiunto livelli preoccupanti : Il forte Maltempo che si sta abbattendo sul Veneto, sta creando preoccupazione anche per lo stato dei fiumi Tagliamento e Meduna. L’Unita’ di Crisi della Regione Veneto, operativa a Marghera, sta valutando i bollettini emessi e trasmessi anche al Veneto da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare, il Tagliamento nella notte ha superato il valore di guardia posto a 190 centimetri all’idrometro di Venzone, ...

Maltempo Veneto : attesa ripresa dell’innalzamento dei livelli idrometrici : L’Unità di Crisi istituita dal presidente della Regione Luca Zaia e coordinata dall’assessore Gianpaolo Bottacin ha eseguito stamattina una valutazione complessiva della situazione determinata dall’ondata di Maltempo che sta colpendo il Veneto. Il Centro funzionale Decentrato della Protezione Civile rende noto che nelle prossime ore proseguirà la fenomenologia in atto con diffuse precipitazioni, che determineranno una ripresa ...