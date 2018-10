Maltempo in tutta Italia | tre morti nel Lazio e uno a Napoli

Meteo - è allerta Maltempo in tutta Italia : quattro morti : La morsa del maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta Meteo.Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i Meteorologi avevano previsto l'intensità del maltempo che avrebbe investito la penisola.Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del ...

Maltempo - pioggia e vento su tutta l’Italia : “E’ stato di calamità per l’agricoltura” : stato di calamità per l’agricoltura con ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte, campi allagati, muri crollati, trombe d’aria e grandine su aziende, serre e stalle con animali sfollati e mandrie isolate. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sugli effetti della violenta ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da nord a sud, dalla Sardegna alla Puglia, dalla Liguria al Veneto, dalla Toscana alla Sardegna, dalla ...

Maltempo - cade albero sull’auto : due morti in Ciociaria. Almeno 4 i feriti in tutta Italia. Allerta rossa in 6 regioni : Nubifragi, burrasca e una Allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria smart. Una ...

Maltempo in tutta Italia : frane - allagamenti e comunicazioni interrotte. Ma il peggio arriverà nel pomeriggio : ROMA. Vento, smottamenti, frane e chiusure in tutta Italia. In molte regioni come il Lazio L'ALLERTA è attesa per il pomeriggio. L'autostrada A22 del Brennero è stata nuovamente chiusa in entrambi i ...

Maltempo : 465 interventi dei vigili del fuoco nella notte in tutta Italia : Sono 465 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in diverse regioni d’Italia a causa del Maltempo: “Dalla mezzanotte alle 7 i vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi in Toscana, 60 nel Lazio, 49 in Lombardia, 36 in Calabria, 35 in Campania, 33 in Veneto, 30 in Sicilia, 28 in Liguria e 14 in Friuli Venezia Giulia“, si legge sul profilo Twitter dei vigili. L'articolo Maltempo: 465 interventi dei vigili del fuoco ...

Maltempo su tutta l'Italia - allerta rossa in sei regioni. LIVE - : Attesi nubifragi da Nord a Sud e in alcuni casi raffiche di vento fino a 100 km/h. La Protezione civile ha emesso l'allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto ...

Allerta Meteo - forte Maltempo su quasi tutta l’Italia : strade chiuse e disagi al traffico - Anas fa il punto sulla viabilità : Domenica sera di violento maltempo su tutta l’Italia, con piogge e nubifragi che si stanno abbattendo da Nord a Sud. A causa del forte maltempo che sta interessando nelle ultime ore la Penisola, sono presenti limitazioni provvisorie al transito su alcune strade statali. Le squadre, i tecnici e le sale operative Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della ...

Allerta Maltempo - lunedì e martedì scuole e università chiuse in tutta la provincia : La decisione presa al termine di una riunione tra prefetto e sindaci dell'Area metropolitana. La punta dell'acqua alta prevista a 145 cm alle 14.05

RISCHIO SCUOLE CHIUSE A ROMA : ALLARME Maltempo/ Ultime notizie : allagamenti e disagi in tutta la città : SCUOLE CHIUSE a ROMA e nel Lazio: RISCHIO per domani dato il forte MALTEMPO. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:23:00 GMT)

Ondata di Maltempo con temporali - venti e rischio nubifragi in tutta Italia : Allerta della Protezione civile per un’Ondata di maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l’apice. Previsti forti venti meridionali, temporali che continueranno a scaricare notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni. Allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli...

Allarme Maltempo in tutta Italia - situazione critica in Veneto e Friuli. In Liguria allerta rossa per la pioggia : Allarme maltempo in molte zone d'Italia. Su quasi tutta la Liguria domani, 29 ottobre, ci sarà l'allerta rossa. Scatterà alle 12 e terminerà alle 24. L'unica provincia esclusa dall'allerta rossa è quella di Imperia, dove è stata proclamata arancione dalla mezzanotte alle 14. L'allerta rossa è stata decisa per la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto per il livello dei torrenti, che è ...