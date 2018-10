Maltempo in Trentino | esonda il fiume Brenta | i pesci nuotano in strada

Maltempo in Trentino : picco delle precipitazioni atteso nel pomeriggio : Le precipitazioni che stanno interessando il Trentino dovrebbero raggiungere il picco nel pomeriggio: successivamente, in serata, i fenomeni si attenueranno, lo zero termico si abbasserà a 1800 metri con possibili nevicate oltre i 1500, secondo quanto previsto de MeteoTrentino. Nel corso della notte le piogge sono diminuite: fino alle 6 del mattino erano caduti meno di 2-3 mm. Dalle 6 alle 8 sono riprese, con una media di 10-15 mm e punte fino a ...

Forte Maltempo in Trentino : pioggia intensa - fiumi esondati : Le precipitazioni insistenti non hanno causato gravi danni in Trentino; numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco per strade e garage allagati, per parziali esondazioni di torrenti e per piccole frane su tutto il territorio provinciale. Nel pomeriggio è suonata la sirena di allarme a Levico, per l’esondazione del fiume Brenta, che ha costretto a chiudere la strada per Barco. I vigili del fuoco sono in azione. Preoccupa il Sarca, ...

Maltempo Trentino : da domani fenomeni in aumento - allerta “rossa” : Oggi breve tregua dal Maltempo in Trentino: i fenomeni, però, sempre le previsioni di Meteo Trentino, dovrebbero tornare ad intensificarsi dalla mattina di domani. La Protezione Civile ha diramato una “allerta Elevata (Rossa)“, in previsione di una nuova ondata di precipitazioni. Dall’inizio della fase di Maltempo sono cadute rilevanti quantità di pioggia, con livelli che vanno dai 70-90 mm nella valle dell’Adige ai 200 ...

Maltempo Trentino Alto Adige : frane in varie zone - a Carbonin chiusa statale Alemagna : Ondata di Maltempo anche in Trentino Alto Adige dove si registrano circa 50 interventi da parte dei vigili del fuoco per frane in varie zone della regione. A causa di uno smottamento la strada statale Alemagna è stata chiusa a Carbonin con deviazioni via Misurina e passo Tre Croci. chiusa per allagamenti la strada provinciale a passo Manghen. Interventi anche a Magre’ e Rovere’ della Luna per caduta sassi. Una frana si è staccata ...