Maltempo | in Liguria onde pazzesche | misurata un’altezza massima di 10 | 31 metri | “sono

Il Maltempo flagella tutta la Liguria : - Aurelia chiusa da Finale a Varazze dalle 22 alle 4. Mareggiata sui binari a Nervi. Domani scuole chiuse alla Spezia e in parte del Tigullio|

Furia Maltempo sull'Italia : 6 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 6 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....

Maltempo Liguria - onde fino a 4 metri : mareggiate tra Genova e Savona : Pioggia, vento e Maltempo in Liguria, interessata da violente mareggiate in atto sulle coste: la forte perturbazione che si è abbattuta su nord Italia oltre alle piogge sta portando con sé anche l’aumento del vento e del moto ondoso sulle coste della Liguria con mareggiate segnalate in diversi tratti del litorale regionale, in particolare nel levante genovese e al confine tra provincia di Genova e di Savona.Tra le zone più colpite i comuni ...

Maltempo Liguria : massima allerta nelle prossime ore - previste “onde di 8 metri” : nelle prossime ore in Liguria l’allerta è alta in particolare in riferimento a moto ondoso e forte vento, secondo quanto reso noto dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che hanno fatto il punto sull’allerta meteo nella sede della Protezione civile regionale. E’ attesa una mareggiata eccezionale. “I crolli sono stati moltissimi, non ...

Maltempo Liguria - violente raffiche di vento : donna muore nel Savonese : A causa del Maltempo una donna di 88 anni è morta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona: la donna sarebbe stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento. E’ stata portata all’ospedale di Savona dove è deceduta. Decine gli impianti di illuminazione pubblica caduti in via Garibaldi. Il mare ha raggiunto la passeggiata e l’Aurelia e’ stata chiusa ad Albisola Marina per l’imponente mareggiata alimentata dal ...

Maltempo Liguria : a Chiavari allarme esondazione per l’Entella : Il Comune di Chiavari ha diramato una ‘fase di allarme‘ per il pericolo dell’esondazione del torrente Entella: le autorità chiedono di “abbandonare i piani bassi e non cercare di salvare i beni materiali ma mettersi in sicurezza, attendere il passaggio della piena in corso” e di “seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune di Chiavari e su fb, oppure contattando il COC al 0185 307457“. Il sindaco ...

Maltempo Liguria - tromba d’aria a La Spezia : frana di container in mare - nave da crociera rompe gli ormeggi [VIDEO] : Il Maltempo continua a flagellare l’Italia da Nord a Sud e tutta la penisola si ritrova a fare i conti con piogge torrenziali, forti venti, alluvioni, grandine, fiumi esondati e mareggiate. Come se tutto questo non bastasse, si formano anche le prime trombe d’aria che, in particolare a La Spezia, hanno creato grandi disagi al La Spezia container. La città ligure, già colpita da fenomeni molto violenti, questa mattina si è ritrovata con il ...

Maltempo in Liguria - tromba d'aria alla Spezia : i container cadono in mare : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria, in particolare lo spezzino, ha provocato danni nella zona portuale. Una tromba d'aria ha fatto cadere alcuni container in mare. A Monterosso, alle Cinque Terre,...

Maltempo Liguria : 140 mm di pioggia e venti a 130 km/h - attesa l’onda di piena del Magra : La “perturbazione finora imponente” che sta colpendo la Liguria ha fatto cadere “140 mm di pioggia nelle zone delle Cinque Terre e dello Spezzino dalla mezzanotte di oggi e ha fatto registrare venti che hanno sfiorato i 130 km/h nell’estremo levante“, spiega la Protezione Civile. Il fiume Magra tra i comuni di Vezzano Ligure e di Arcola, è al livello di guardia: riceve le acque anche del Vara e di alcuni ...

Maltempo - in Liguria il mare “entra” a La Spezia e un’Anguilla fa un giro tra i negozi del centro [VIDEO] : Sono giorni di forte Maltempo in Italia per un “Monsone tutto Italiano” che sta lasciando la nostra penisola sott’acqua da Nord a Sud. E mentre continua a piovere ininterrottamente, i disagi non mancano: le strade si allagano, il traffico è profondamente alterato e la vita quotidiana è ampiamente sconvolta da queste condizioni meteo estreme che imperversano da giorni.Fortissime raffiche di vento, grandine, pioggia e mareggiate sono registrate ...

Maltempo - allerta rossa in sei regioni. Quattro famiglie evacuate in Liguria - due feriti a Milano per caduta alberi : Nubifragi, burrasca e una allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Una tromba d’aria ha causato il crollo del timpano di una chiesa a Manduria (Taranto), mentre resta chiusa la statale del Brennero. Annullati ...

Maltempo Liguria - Arpal : “Temporali persistenti molto forti su Spezzino e Cinque Terre” : “Una struttura convettiva organizzata a mesoscala, originatasi a nord di Capo Corso, continua da tre ore a colpire con temporali persistenti molto forti lo Spezzino nell’area compresa tra le Cinque Terre, la città della Spezia e la Val di Vara, anche associati a intensa attività elettrica, grandinate e colpi di vento“: lo rende noto l’Arpal, il centro meteo ligure della Regione Liguria, nel suo messaggio di monitoraggio ...

Maltempo Liguria : situazione critica tra Spezzino e Cinque Terre - ordinate evacuazioni a Monterosso : Fortissime raffiche di vento, grandine, pioggia e mareggiata alla Spezia: i treni sono fermi dalle 09:30 per detriti che sono caduti sui binari. Segnalati allagamenti in molti Comuni dello Spezzino. A Monterosso i sottopassi sono allagati: il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: “In considerazione dell’evento in corso e in attesa dell’ulteriore ...