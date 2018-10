Maltempo | il sindaco di Pozzuoli | uscire di casa solo se necessario

Maltempo - sindaco Belluno : situazione in peggioramento nel pomeriggio : Resta stabile la situazione dell’emergenza meteo sul territorio comunale del capoluogo, gestita dal Centro Operativo Comunale di Via Marisiga. Chiuse Via Miari e Via Col de Gou, nel tratto dove non insistono abitazioni; temporaneamente riaperto in mattinata il ponte bailey, costantemente monitorato a vista dalla polizia locale e da una squadra di protezione civile. “Le previsioni indicano un deciso peggioramento per il pomeriggio. ...

Maltempo - sindaco di Alghero : “Chiediamo stato di calamità - danni per grandine diffusi sul territorio - istanza a Regione” : “I danni, soprattutto ai privati, sono diffusi: per questo motivo chiederò alla Regione di dichiarare lo stato di calamità per l’eccezionale grandinata che questa mattina si è abbattuta sul territorio di Alghero“. Lo dice all’ANSA il sindaco Mario Bruno, dopo un primo monitoraggio della situazione. “La Giunta e’ convocata per domani ma non escludo che la delibera possa essere adottata gia’ oggi – ...

Roma Capitale - scuole chiuse domani per Maltempo/ Ultime notizie allerta meteo : comunicato del sindaco Raggi : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: sindaco Raggi firma ordinanza per domani, lunedì 29 ottobre. Le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud: maltempo imperversa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Maltempo - il sindaco di Piazza Armerina : “Chiederemo lo stato di calamità” : Oggi è il giorno della conta dei danni a Piazza Armerina (Enna) a seguito del violento nubifragio abbattutosi nell’area ieri pomeriggio. “Le zone piu’ colpite sono quelle a valle della città. Abbiamo dovuto sgomberare alcune famiglie che hanno abitazioni nelle zone piu’ compromesse. Per fortuna ci sono stati solo danni a cose e non a persone. Chiederemo lo stato di calamità,” fa sapere il sindaco Nino ...

Raggi : sindaco ringrazia soccorsi e si scusa per disagi causa Maltempo : Roma – “Questa notte si e’ abbattuto su Roma un violento temporale con forti grandinate che ha causato diversi allagamenti in alcuni quartieri della Capitale, in particolare nel quadrante est. Siamo subito intervenuti con volontari, Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia locale, e squadre del Simu e dell’Ama”. “Abbiamo prontamente riunito il Coc, Centro Operativo Comunale, per coordinare al meglio le ...

Maltempo : scuole chiuse a Pescara - sindaco si scusa per ritardo e disagi : Pescara - "L'Amministrazione è consapevole dei disagi e si scusa con la cittadinanza e la comunità che fa riferimento a Pescara, meta di migliaia di studenti pendolari, ma la decisione di sospendere la didattica con così poco preavviso, pur sapendo che avrebbe arrecato disagio, dipende proprio dalla necessità di dover dare priorità alla sicurezza". E' quanto dichiara il sindaco del capoluogo ...

Maltempo - scuole chiuse a Pescara : proteste per il ritardo dell’ordinanza - il sindaco si scusa : Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha deciso di chiudere le scuole questa mattina, con un’ordinanza preannunciata poco prima delle 8 su Facebook: numerosi i commenti dei cittadini sul social, sulla pagina ufficiale del Comune, oltre che davanti ai cancelli sbarrati degli istituti scolastici dove molti erano già arrivati. In un post successivo, pubblicato poco prima delle 10 il sindaco precisa: “L’Amministrazione è consapevole dei ...

Maltempo Modica - sindaco : massima attenzione : Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha raccomandato ai cittadini di prestare la massima attenzione nella viabilita' per il forte Maltempo

Maltempo Calabria - il sindaco di Crotone : “La città è stata colpita ma è rimasta in piedi” : “Questi giorni sono stati difficili per la citta’ ma la comunita’ l’ha vissuta con responsabilita’ e grande maturita’. Il primo ringraziamento e’ per voi concittadini. La vostra collaborazione e’ stata preziosa”. Lo scrive il sindaco di Crotone Ugo Pugliese in una nota. “Ringrazio – prosegue – il Centro operativo comunale che ha attuato con puntualita’ i piani di ...

Maltempo Calabria - il Sindaco di San Nicola da Crissa : “Siamo isolati” : “Il mio è un paese isolato”. Lo afferma, in una nota, il Sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello. L’alluvione dei giorni scorsi ha danneggiato chilometri di strade provinciali nel Vibonese ma soprattutto, prosegue la nota, un fronte franoso di circa duecento metri, tra Capistrano e Filogaso, ha ricoperto la sede viaria che rende praticamente impossibile raggiungere Vibo, Lamezia e la costa tirrenica. Il Sindaco si è ...