Maltempo | forte grandinata ad Alghero

Maltempo Piemonte : notte di vento forte e temporali ad Alessandria - scuole chiuse : Forti raffiche di vento e pioggia nella notte in tutta la provincia di Alessandria: nonostante la forte ondata di Maltempo la situazione dei fiumi è sotto controllo, precisa Dante Paolo Ferraris, funzionario della Protezione Civile provinciale. Si sono registrati 76 mm di pioggia a Capanne di Marcarolo, in Val Borbera. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte non ha al momento ricevuto segnalazioni di rilievo relative ...

Forte Maltempo in Trentino : pioggia intensa - fiumi esondati : Le precipitazioni insistenti non hanno causato gravi danni in Trentino; numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco per strade e garage allagati, per parziali esondazioni di torrenti e per piccole frane su tutto il territorio provinciale. Nel pomeriggio è suonata la sirena di allarme a Levico, per l’esondazione del fiume Brenta, che ha costretto a chiudere la strada per Barco. I vigili del fuoco sono in azione. Preoccupa il Sarca, ...

Allerta Meteo - forte Maltempo su quasi tutta l’Italia : strade chiuse e disagi al traffico - Anas fa il punto sulla viabilità : Domenica sera di violento maltempo su tutta l’Italia, con piogge e nubifragi che si stanno abbattendo da Nord a Sud. A causa del forte maltempo che sta interessando nelle ultime ore la Penisola, sono presenti limitazioni provvisorie al transito su alcune strade statali. Le squadre, i tecnici e le sale operative Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della ...

Maltempo LIGURIA : ARPAL - DOMANI ALLERTA ROSSA/ Ultime notizie - scuole chiuse a Genova : pioggia e vento forte : MALTEMPO LIGURIA: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, ALLERTA arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore

Maltempo Liguria - pioggia e vento forte : danni a Genova - 430 mm di pioggia a Torriglia : In Liguria la preoccupazione per le avverse condizioni meteo riguarda principalmente domani sera, quando ci sara’ il passaggio vero e proprio del fronte perturbato, da ponente verso levante, preceduto dalla notte di oggi da temporali e piogge diffuse: “Bastera’ meno pioggia per provocare effetti al suolo anche repentini, sia per quanto riguarda i livelli dei torrenti, sia per la tenuta dei versanti“, spiega Arpal, ...

Maltempo al Nord Italia - allarme nubifragi Disagi e pericoli per il forte vento : La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli. Limitazioni al traffico in Lombardia e Liguria. E nelle prossime ore la situazione non migliorerà.

A causa del forte vento di scirocco che imperversa nel Golfo di Napoli da ieri sera oggi gli aliscafi sono fermi nei porti: sono infatti bloccati tutti gli aliscafi delle compagnie private Caremar e Alilauro, per Ischia e Procida, diretti a Napoli e viceversa. disagi anche nei collegamenti con Capri. Regolari solo i traghetti.

Forti mareggiate si registrano da diverse ore sulla costa del litorale romano: situazione critica ad Ostia e a Fregene sud, ed al confine con Focene, area già soggetta a grave fenomeno erosivo. Alcuni stabilimenti balneari sono circondati dalle onde ed in alcuni casi l'acqua ha superato le barriere. Inoltre la mareggiata sta trascinando sugli arenili tanti i rifiuti, di ogni tipo.

Maltempo su tutto il Nord Italia - scatta l'allarme nubifragi - Il forte vento causa disagi e pericoli : Un'ondata di forte Maltempo sta interessando tutta la Penisola, con nubifragi e venti fino a 100 km orari. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del ...

Il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Crotone è impegnato in un'operazione di salvataggio nei confronti di circa 80 migranti che si trovano su una barca a vela in balia delle onde. L'imbarcazione è stata avvistata al largo di Capocolonna, nel Crotonese. Le operazioni di soccorso sono complicate dallle avverse condizioni meteo-marine.

Il Maltempo ha provocato danni in gran parte dell'Umbria nelle scorse ore: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in gran parte della regione, soprattutto per le conseguenze del vento forte. Le squadre di pompieri sono intervenute in provincia di Perugia per rami e piante cadute sulle strade. A Terni una pianta è crollata su un muro di recinzione della Polimer, abbattendone un tratto. Non si segnalano feriti.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e vento forte - dissesti e alberi caduti [VIDEO] : La protezione civile del Friuli Venezia Giulia rende noto che, a causa delle forti piogge, si registrano in queste ore dissesti idrogeologici nei comuni di Ovaro, Sauris e Forni Avoltri. Alla centrale operativa sono giunte anche segnalazioni di alberi caduti per il forte vento a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine). A causa dell’ondata di Maltempo ieri la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo ...

In arrivo un'ondata di forte Maltempo : 05.28 Sono in arrivo giorni di forte maltempo. In Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orientale è allerta rossa. Allerta arancione in ampie aree del Paese con nubifragi e venti anche a 100 km orari. Nelle regioni tirreniche le piogge potranno dare luot a situaazioni critiche. Scuole chiuse in alcuni comuni.

Allerta Meteo - è una notte di forte Maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...