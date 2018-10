Maltempo estremo anche in Croazia | Mar Adriatico in tempesta | onde di 7 metri flagellano

Maltempo estremo nel Lazio : vittime - migliaia di alberi abbattuti. Terracina devastata : Se non vedi clicca qui >> [flowplayer id="143375"] Spaventosa ondata di Maltempo nel Lazio, venti oltre 120 km/h, gravi danni e vittime. Situazione drammatica. Momenti drammatici sull'Italia...

Maltempo estremo in Sardegna : tornado colpisce la zona di Asuni [IMMAGINI] : Violenti temporali in Sardegna, anche un tornado nella zona di Asuni. Le immagini. La vasta e potente perturbazione che sta colpendo l'Italia è situata, col suo centro di bassa pressione, proprio a...

Previsioni Meteo clamorose per il Ponte del 1° Novembre : Italia nel caos tra Maltempo estremo e caldo estivo : Previsioni Meteo – Mentre l’Italia vive in queste ore una pesantissima ondata di maltempo che sta provocando gravi criticità in tutto il territorio nazionale e peggiorerà ulteriormente domani, Lunedì 29 Ottobre, si palesano scenari davvero clamorosi per la settimana entrante e in modo particolare per l’attesissimo Ponte del 1° Novembre, uno dei più importanti di quest’anno perchè l’1 Novembre cade di Giovedì e quindi in tanti ne hanno ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme “Rosso” già Sabato - Domenica Maltempo estremo. I bollettini e le MAPPE : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Allerta Meteo - Maltempo estremo nella notte : Calabria e Sicilia sott’acqua - temporali furiosi sullo Jonio - scuole chiuse in molti comuni [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo molto violento all’estremo Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia che sono letteralmente sott’acqua in modo particolare nelle zone joniche. Violenti temporali stanno colpendo la Sicilia Sud/Orientale dove in provincia di Ragusa, tra Modica e Scicli, si stanno verificando vere e proprie bombe d’acqua. Piove in modo torrenziale da ore nell’area etnea, da Catania ...

Meteo Protezione Civile domani : diffusa instabilita' - ancora severo Maltempo all'estremo Sud : Nella giornata di domani la circolazione instabile presente sull'area ionica continuerà ad alimentare piogge e temporali al Sud Italia, nella fattispecie sui settori ionici di Sicilia e Calabria. Le...

Allerta Meteo - FOCUS sul forte Maltempo all’estremo Sud : alto rischio di nuove alluvioni in Calabria e Sicilia - 300mm di pioggia nelle prossime 24 ore! : 1/20 ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo all’estremo Sud : allarme alluvione Domenica 14 a Malta - in Sicilia e Calabria [MAPPE] : 1/12 ...

Allerta Meteo - sarà un weekend di forte Maltempo all’estremo Sud : la protezione civile lancia un nuovo allarme arancione per la Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La protezione civile segue con particolare attenzione l’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Italia, dopo che ha ucciso 17 persone nel Mediterraneo occidentale (13 morti alle Baleari, 2 in Costa Azzurra e 2 in Sardegna nelle scorse 48 ore). Il maltempo proseguirà tutto il weekend in Sicilia e Calabria meridionale, e sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, Sabato 12 ...

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta all’estremo Sud : temporali violentissimi in Sicilia e su Malta nelle prossime ore [MAPPE] : 1/22 ...

Maltempo al Sud - piogge torrenziali : nuova Allerta Meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Allerta Meteo - il ciclone sprofonda al Sud : Maltempo estremo - allarme alluvione nelle zone joniche [MAPPE e DETTAGLI] : 1/19 ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sull’Uragano Mediterraneo in arrivo sul mar Jonio : Italia ai margini di un “mostro” di Maltempo estremo : 1/20 ...