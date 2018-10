Maltempo e neve | chiuso passo del Sempione tra Italia e Svizzera

Maltempo Lombardia : neve in Valtellina e forti piogge a Milano - Seveso e Lambro osservati speciali : forti piogge in gran parte della Lombardia: la Regione ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico sull’area milanese. A causa delle intense precipitazioni sono sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. A causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, si sono verificati numerosi incidenti con feriti lievi sulle strade e i Vigili del Fuoco ...

Sci alpino – Il Maltempo rovina l’esordio sulla neve : cancellato il GS maschile di Soelden : Meteo inclemente, cancellato il GS maschile di Soelden. Verrà recuperato nel corso della stagione Come temuto, le sfavorevoli condizioni meteorologiche sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden hanno costretto gli organizzatori del gigante maschile che chiudeva la due giorni di apertura della Coppa del mondo ad annullare la competizione per il secondo anno consecutivo. La partenza delle prima manche, originariamente prevista alle ore ...

Maltempo - neve in Valtellina : chiuso il tratto Bormio-Passo dello Stelvio : La strada Statale 38 dello Stelvio in Valtellina, causa una forte ondata di Maltempo, viene chiusa al traffico nel tratto compreso fra Bormio (Sondrio) e il passo dello Stelvio, al confine con la provincia di Bolzano. Lo comunica il Comando provinciale di Sondrio della Polstrada. Il provvedimento scattera’ dalle 19 di oggi e restera’ in vigore almeno sino alle 8 di domani mattina: sulla strada sono caduti gia’ 40 centimetri di ...

Maltempo Trentino Alto Adige : neve sul passo dello Stelvio - chiusa strada statale : Come previsto dal bollettino meteo che in Trentino Alto Adige ha annunciato piogge intense e neve fino a 2.000 e 2.500 metri, nevica sul passo dello Stelvio: di conseguenze è stata chiusa la strada statale. Chiusura invernale per il passo Rombo da Belprato in poi. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: neve sul passo dello Stelvio, chiusa strada statale sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte Maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Maltempo : 3mila pecore salvate dai mezzi spazzaneve nell’Aquilano : La neve ha colto di sorpresa gli allevatori, ieri mattina, bloccando a Campo Imperatore, a quota 1.600 metri, circa tremila capi ovini ancora all’alpeggio per la transumanza estiva. Gli ovini sono stati messi in salvo grazie all’intervento di mezzi spazzaneve sollecitati dal sindaco di Castel del Monte (L’Aquila), Luciano Mucciante, e dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ognuno per le proprie ...

Maltempo - piano neve ad Avezzano : domande delle ditte entro il 30 ottobre : Il Comune di Avezzano (L’Aquila) avvia la ricerca di ditte per l’attuazione del piano neve. Con la pubblicazione del relativo avviso l’Ente ha infatti aperto, con scadenza al 30 ottobre, i termini per la presentazione delle relative manifestazioni di interesse da parte delle ditte che si occupano delle operazioni di sgombero neve e dello spargimento dei prodotti antigelo. Le domande dovranno essere presentate in Comune entro ...

Maltempo - prima neve in Abruzzo : 25 cm a Ovindoli - 10 cm a Roccaraso : L’Abruzzo registra oggi la prima nevicata della stagione: ben 25 cm si sono accumulati ad Ovindoli (L’Aquila). A Roccaraso, Pescocostanzo, e Rivisondoli sono caduti circa 10 cm e precipitazioni nevose hanno interessato anchel’Altopiano delle Cinquemiglia. Sulla Maielletta dalla notte sono caduti 20 cm di neve. neve anche nelle località sciistiche della Marsica. La ss 17 Bis diramazione C per Campo Imperatore è chiusa a Fossa di ...

Maltempo - in Abruzzo è già … inverno! Pescara sott’acqua con +9°C in pieno giorno - tanta neve in montagna [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo Abruzzo : allagamenti e disagi per piogge intense - crollo termico e neve : Un’ondata di Maltempo ha investito nelle scorse ore anche l’Abruzzo: vento e pioggia con allagamenti e disagi si registrano sulla costa. A Pescara molte strade sono impraticabili: il sindaco Marco Alessandrini ha disposto la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi. disagi anche nel Teramano (Roseto degli Abruzzi, Pineto e Giulianova). Molte le richieste di soccorso giunte ai Vigili del Fuoco che sono impegnati su diversi ...

Maltempo Molise : brusco calo delle temperature e prima neve - oggi allerta arancione : L’arrivo del Maltempo, anticipato ieri dall’allerta meteo arancione della Protezione civile del Molise, ha trovato conferma: si registrano pioggia e vento su gran parte della regione, un brusco calo delle temperature e la prima neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo. A Campobasso si è registrata una minima di 6°C. L'articolo Maltempo Molise: brusco calo delle temperature e prima neve, oggi allerta ...

Inizio settimana di Maltempo sul centro sud - neve e freddo - meglio al nord : Roma - Il nucleo di aria fredda in quota che raggiungerà l'Italia entro la serata di domenica, si sposterà verso il Mediterraneo centro-meridionale nel corso di lunedì determinando un nuovo deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche al Sud, con brusco calo delle temperature e una notevole intensificazione dei venti di Tramontana e Grecale. METEO LUNEDÌ - maltempo diffuso su Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata ...

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : freddo e temporali e arriva anche la neve : A causa di un vortice di bassa pressione e l'irruzione di venti freddi di origine balcanica, l'Italia è attraversata da una intensa fase di maltempo che colpirà soprattutto il centro sud portando freddo, piogge, temporali e anche neve sugli Appennini a quota oltre i 1500 metri.Continua a leggere

Maltempo Canada - tempesta di neve di inizio ottobre in Alberta : fino a 30cm a Calgary [GALLERY] : 1/11 ...