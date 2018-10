Maltempo | crolla parte soffitto a Politecnico Milano | nessun ferito

Furia Maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 7 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....

Furia Maltempo sull'Italia - 5 morti. Crollano alberi - è emergenza. Venezia sott'acqua : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse...

Maltempo a Milano - crolla soffitto in un'aula del Politecnico. VIDEO - : In un filmato di pochi secondi diffuso da una chat di studenti si vedono i pannelli crollare sotto il peso dell'acqua che si era infiltrata nel soffitto

Maltempo Napoli : un morto a Fuorigrotta - alberi crollati nel quartiere di Pianura : 2 Giornata da allerta meteo a Napoli, dove il vento e la pioggia stanno creando tanti problemi in molte zone della citta'. Si è trattato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno infatti, fino ad oggi, era stato un ottobre caldo e senza piogge particolarmente pesanti. E invece proprio sul finire del mese, si è scatenato un vero e proprio putiferio. Oggi, lunedì 29 ottobre, la citta' di Napoli si è svegliata con un vento fortissimo ...

Maltempo Milano - crollano pannelli del controsoffitto al Politecnico durante lezione : nessun ferito : Il Maltempo che si è abbattuto su tutta la Lombardia ha causato danni anche al Politecnico di Milano. In un’aula dell’Università nel quartiere Bovisa, mentre era in corso una lezione nel Campus La Masa, alcune pannellature sono crollate, a causa probabilmente dell’acqua che si era infiltrata durante il nubifragio in corso. Molta paura ma nessun ferito tra gli studenti. L'articolo Maltempo Milano, crollano pannelli del controsoffitto al ...

Maltempo. Incidente choc : albero crolla sull’auto - due morti. Dove è successo : Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta Italia, con due morti in provincia di Frosinone, a causa di un vortice ciclonico che sta investendo il Paese. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per l’ondata di maltempo sull’Italia, accogliendo così la richiesta del presidente della Regione Veneto di ieri. E pesanti ...

Maltempo - paura a Rapallo : crolla un pezzo di diga del porto turistico : Giornata di violento Maltempo che sta interessando tutta Italia, con pioggia e vento che sferzano da Nord a Sud del Paese. Un pezzo della diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo ha ceduto a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa del levante ligure. La diga era già stata danneggiata da un colpo di mare diversi anni fa ed era stata sottoposta a lavori per rinforzare la struttura. Al momento non si segnalano ...

Frosinone - albero crolla sulla Smart per il Maltempo : morti schiacciati due ragazzi : Tragedia in Ciociaria sferzata dal maltempo. Un grosso pino a causa della pioggia e del forte vento è crollato sulla strada, sulla Casilina in provincia di Frosinone, schiacciando...

Maltempo - tragedia a Frosinone : albero crolla su auto - 2 morti : tragedia provocata dal Maltempo a Frosinone: un albero è crollato investendo l’auto su cui viaggiavano due persone, che sono morte in seguito all’impatto. Secondo quanto ha riferito la Croce Rossa al Dipartimento della Protezione Civile, l’incidente si è verificato a Castrocielo, in provincia di Frosinone, lungo la via Casilina. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed i carabinieri. ...