Maltempo - Conte : monitoriamo situazione - vicini famiglie vittime : Roma, 29 ott., askanews, - "Stiamo monitorando l'evolversi della situazione metereologica, in contatto costante con il dipartimento Protezione civile e le autorità locali per seguire gli sviluppi dell'...

Conte cita Putin e il Maltempo paralizza Roma. Di cosa parlare a cena : Uno scrive le lettere, gli altri avvisano e sorridono alle agenzie di rating (notazione lessicale per amici, ehm, a cena : che cosa è successo, perché parole come "amici" sono diventate intimidatorie e "ti/vi abbraccio" è diventato una minaccia?). E comunque chi non l'avesse ancora fatto legga C

Maltempo - alluvione in Calabria - Conte : “Seguo con apprensione la situazione” : “Seguo con apprensione l’evolversi degli eventi in Calabria dopo l’ondata di Maltempo che ha colpito alcune aree della regione. Sono in contatto costante con il Capo del @DPCgov Angelo Borrelli che si sta recando sul posto per monitorare la situazione“: lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria, Conte: “Seguo con apprensione la situazione” sembra essere il primo su Meteo ...