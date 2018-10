Maltempo | Casellati | “Serve commissione d’inchiesta parlamentare | è ora di dire basta”

Maltempo - richiamo Casellati : basta con le lacrime del giorno dopo : Ormai quello dei drammi legati al Maltempo è un vero e proprio stillicidio, dinnanzi al quale le istituzioni, la classe politica, il Paese intero non possono più assistere …

Maltempo - richiamo Casellati : basta con le lacrime del giorno dopo : Ormai quello dei drammi legati al Maltempo è un vero e proprio stillicidio, dinnanzi al quale le istituzioni, la classe politica, il Paese intero non possono più assistere attoniti ed inermi. basta ...

Maltempo - Casellati : Basta con lacrime e emergenza del giorno dopo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo Calabria - Casellati : 'questa Regione mi è cara. Tragedie del genere non devono ripetersi' : ... ma io credo che, al di là della misura contingente prevista dalla normativa in talune fattispecie come questa forse è il caso di depennare questo termine, 'emergenza', dall'agenda politica e ...

Maltempo Calabria : “La presenza di Casellati è la vicinanza delle istituzioni” : “In un momento tragico per la Calabria in lutto per Stefania e il piccolo Cristian, la vicinanza delle istituzioni è fondamentale. Per questo voglio ringraziare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per essere stata oggi in Calabria e aver portato l’abbraccio dello Stato a un paese fortemente ferito dall’ultimo alluvione”. Lo afferma il senatore Marco Siclari che “dopo aver espresso – è ...

Maltempo - Casellati : 'Calabria va ascoltata - qui ho le mie radici' : 'Dobbiamo restituire normalita' a questo territorio'. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della conferenza stampa a Lamezia Terme, Catanzaro, dopo il ...

Maltempo - Casellati : "Calabria va ascoltata - qui ho le mie radici" : "Dobbiamo restituire normalita' a questo territorio". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della conferenza stampa a Lamezia Terme (Catanzaro) dopo il suo sopralluogo alle zone colpite nei giorni scorsi dalle alluvioni. "La Calabria - ha rilevato Casellati - mi è particolarmente cara perchè custodisce le mie radici familiari, è una terra ...

Maltempo - Casellati : “Chiedo un esame della pericolosità idrogeologica a livello nazionale” : “Se dopo il crollo del ponte di Genova avevo ribadito la necessita’ di una mappatura strategica della rete infrastrutture italiana al fine di poter intervenire sulla messa in sicurezza delle infrastrutture piu’ importanti, con la stessa fermezza, oggi, qui in Calabria, chiedo un esame critico della pericolosita’ idrogeologica a livello nazionale. So che esistono le informazioni e le risorse per farlo, ma so anche che, ...