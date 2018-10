Maltempo | caos e ritardi su linee ferroviarie lombarde

Furia Maltempo sull'Italia - 6 morti. Caos alberi. In Veneto 160mila senza luce : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse...

Previsioni Meteo clamorose per il Ponte del 1° Novembre : Italia nel caos tra Maltempo estremo e caldo estivo : Previsioni Meteo – Mentre l’Italia vive in queste ore una pesantissima ondata di maltempo che sta provocando gravi criticità in tutto il territorio nazionale e peggiorerà ulteriormente domani, Lunedì 29 Ottobre, si palesano scenari davvero clamorosi per la settimana entrante e in modo particolare per l’attesissimo Ponte del 1° Novembre, uno dei più importanti di quest’anno perchè l’1 Novembre cade di Giovedì e quindi in tanti ne hanno ...

Allerta Meteo : caos Maltempo - rinviata una partita di Serie D : A seguito della decisione della Protezione Civile e dell’ordinanza del sindaco di Messina, si comunica che la partita Messina-Castrovillari in programma alle 14.30 allo stadio Franco Scoglio è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni Meteorologiche che stanno interessando l’intera area dello Stretto. I tifosi che aveva acquistato il tagliando d’ingresso in prevendita possono recarsi – entro mercoledì – presso i ...

Maltempo - allerta al centro-sud. Scuole chiuse e caos a Pescara - a Capri 100 mm di pioggia in cinque ore : 'Mi è molto chiaro che la politica significa scendere nel fango, affrontare questioni critiche e scegliere tra la soluzione più adeguata, non quella ideale,, anche a rischio di essere impopolari ' . '...

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : zona est della Capitale in ginocchio - trasporti nel caos e centinaia di interventi : Una intensa ondata di Maltempo, con pioggia e grandine, ha investito Roma, colpendo in particolare il quadrante est della città. trasporti nel caos: 6 stazioni della metropolitana sono state chiuse e sono state riaperte solo questa mattina (stazioni della metro A Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro e Pietralata della metro B), mentre ritardi si sono registrati sulle linee bus. centinaia gli interventi ...

Maltempo - caos nel Catanese : voli dirottati - automobilisti soccorsi dai pompieri : Domenica di Maltempo in Sicilia, in particolare nel Catanese interessato da forti temporali. Ritardi in arrivi e partenze e voli dirottati: sono alcuni tra i disagi causati all’aeroporto di Catania dal violento temporale che si è abbattuto sulla città. Due, al momento, i voli dirottati: il Roma-Catania Alitalia Az 01751 delle 19:15 che e’ atterrato a Comiso, e il Ryanair da Bologna delle 19.40 che ha fatto rotta per Palermo. ...

Allerta meteo - caos Maltempo : nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo. : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. ...

Meteo - caos Maltempo al Sud. In Calabria morti mamma e bimbo : Disperso il secondo figlio della donna nel Lametino. Maxi task force dei vigili del fuoco nel Catanzarese e nel Reggino. Famiglie isolate a Vibo Valentia. Il governatore Oliverio valuta se chiedere lo ...

Caos Maltempo in Calabria : Catanzaro, 5 ott. - (AdnKronos) - Violenta ondata di maltempo in Calabria. Una situazione critica, in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino, che potrebbe portare allo Stato di emergenza, come dice all'AdnKronos il presidente della Regione, Mario Oliverio: "Stiamo valutando di di

Meteo - caos Maltempo al Sud. Calabria sott'acqua : Automobilisti in trappola, persone in salvo sui tetti. Maxi task force dei vigili del fuoco nel Catanzarese e nel Reggino. Scuole chiuse anche a Catania

Roma - caos e ritardi sulle linee da e per la capitale a causa del Maltempo : Giornata di forti disagi nei collegamenti ferroviari da e per Roma, a causa del maltempo che si è abbattuto nel mattino sull’Italia centrale. ritardi fino a 200 minuti sull’alta velocità Roma-Firenze, interrotta dalle 16 per un guasto alla linea elettrica di alimentazione fra Settebagni e Capena. A bordo del Frecciarossa 9540 partito da Napoli e diretto a Torino, rimasto fermo per ore tra Tiburtina e Settebagni, alle porte della ...