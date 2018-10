Maltempo Anche domani a Roma scuole chiuse

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Il Campidoglio ha disposto la chiusura di tutti gli istituti nella capitale per il secondo giorno consecutivo. Studenti a casa anche in tutto il Veneto e in molte zone di Toscana, Liguria e altre regioni

Maltempo : anche domani scuole chiuse in tutto il Veneto : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - L'Unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale che sta seguendo l’evolversi dell’ondata di Maltempo, informa di aver ricevuto dalle Prefetture del Veneto la comunicazione relativa alla chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 30

Maltempo : prefettura Belluno - anche domani scuole chiuse (2) : (AdnKronos) - A causa di frane o smottamenti sono chiuse le seguenti strade: S.P. 33 “di Sauris” dalla progressiva km 0+000 (innesto S.P. 619) al km 6+800 (confine Provincia di Udine); S.P. 347 “del passo Cereda e Duran” dalla progressiva km 32+000 (località Agordo) al km 52+430 (località Dont); S.P

Maltempo : prefettura Belluno - anche domani scuole chiuse : Belluno, 29 ott. (AdnKronos) - Il territorio della provincia di Belluno continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, a tratti di forte intensità. Nel pomeriggio/sera, specie nella fascia oraria 14 – 18, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che potrebbero accrescere i disagi

Maltempo Veneto : a Padova e provincia scuole chiuse anche domani 30 ottobre : anche domani scuole chiuse a Padova e provincia, a causa dell’allerta meteo: la decisione è stata presa nel corso di un vertice odierno in Prefettura cui hanno partecipato molti sindaci della provincia, forze dell’ordine, polizie municipali, il genio civile e la Protezione civile. Particolare attenzione viene riservata all’Alta Padovana, dove vengono monitorati i ponti sul Brenta, in particolare a Curtarolo, dove si temono ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria - Veneto e Friuli. Chiuse le scuole anche a Roma : Piogge abbandonati e potenti mareggiate hanno colpito la Liguria dove oggi è prevista l'allerta rossa. Stessa situazione in Friuli Venezia Giulia dove sono state Chiuse molte scuole. Preoccupazione anche per la previsioni a Roma. anche nella Capitale scuole Chiuse.L'autostrada A22 del Brennero è stata riaperta nel tratto Vipiteno-Brennero dopo essere stata chiusa a seguito della frana abbattutasi ieri sera su entrambe le corsie ...

Allarme Maltempo in gran parte dell'Italia. Scuole chiuse anche a Roma : Attesi nubifragi anche violenti da Nord a Sud e in alcuni casi raffiche di vento fino a 100 km/h. La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, ...

Maltempo - allerta rossa in sei Regioni | Scuole chiuse anche a Roma : La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo

Maltempo - piogge torrenziali anche al Centro/Sud : esonda il fiume Melfa in provincia di Frosinone : L’esondazione del fiume Melfa ha causato l’allagamento di alcune strade ad Atina, in provincia di Frosinone. L’acqua ha invaso via Sode, via Cicerone e via Forca d’Acero all’altezza del bivio Ferriera e di Rosanisco. Per le abbondanti precipitazioni ci sono state anche due frane, una lungo via Ferriera e l’altra dal costone di via Apuleio Saturnino. Le due arterie interessate dagli smottamenti sono ...

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Maltempo in Calabria - frana killer a Crotone : tra le vittime anche l’editore di EsperiaTV : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. “Il presidente, il direttore responsabile, i componenti tutti di I&C si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa dell’editore di EsperiaTV Massimo Marrelli, ...

Meteo weekend : Maltempo al Centro-Nord e Sardegna. Da domani pioverà anche a Sud : Una forte perturbazione proveniente dal Nord Europea rovinerà il fine settimane inizialmente a Centro-Nord e Sardegna. Attesi accumuli di pioggia oltre i 150 l/mq. Dalla serata di domani peggiora al Centrosud, con rovesci e temporali in Toscana e Lazio.Continua a leggere

Maltempo - Borrelli : “Non si può fare polemica sul numero delle allerte - anche con quelle gialle si può morire” : “Il numero delle allerte non è governabile, non si può fare polemica sul numero delle allerte perché con allerte anche gialle si può morire e abbiamo visto quello che è accaduto al Raganello“: lo ha dichiarato oggi a Rimini il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Quello che conta è aiutare i sindaci per diramare l’allerta e far arrivare ai cittadini l’informazione che serve per mettere in ...