Maltempo | allerta rossa in sei regioni Quattro famiglie evacuate in Liguria | due feriti

Maltempo : preallerta per l’evacuazione di un ospedale trevigiano - dimessi i pazienti meno gravi : Come era già accaduto nel 2010 e nel 2014, anche in occasione in questa fase di Maltempo che sta interessando il Nordest, l’ospedale di Motta di Livenza si trova in stato di preallerta a causa di una possibile decisione di evacuazione. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della struttura, Francesco Rizzardo, precisando che ogni decisione e’ comunque rinviata all’esito del nuovo vertice del Comitato per la sicurezza ...

Maltempo - in Croazia allerta rosso per pioggia e vento : colpita la costa Adriatica - numerosi i danni : In Croazia e’ stato proclamato l’allerta rosso per la forte ondata di Maltempo che sta flagellando buona parte del Paese, in particolare la Dalmazia e le regioni che si affacciano sulla costa orientale dell’Adriatico. Le piogge intense e venti fortissimi, fino a 130 km all’ora, stanno provocando danni materiali e notevoli disagi alle comunicazioni. Tanti gli alberi sradicati e i tetti scoperchiati, mentre per il mare in ...

Maltempo - allerta a Milano : il Comune - “non parcheggiare in zone a rischio” : A Milano, nella notte, come previsto dal centro meteo della Regione Lombardia, le piogge si sono intensificate. Dalle 6 di lunedì mattina si registra anche forte vento. Il Comune invita i cittadini a “prestare particolare attenzione a non lasciare automobili parcheggiate nelle zone maggiormente a rischio per l’esondazione del Seveso e attivare le ordinarie tutele per le zone allagabili“. Ricorda inoltre di “evitare di lasciare ...

Maltempo Liguria : piogge intense sullo spezzino - ESTOFEX dirama l'allerta due : Nella serata di ieri, domenica 28 ottobre, il Centro Sperimentale Europeo per la Previsione delle Tempeste (ESTOFEX) ha diramato lo stato di Allerta 2 (su un massimo di tre) per la giornata odierna su buona parte del settore centro-settentrionale del Mediterraneo, Liguria compresa. l'allerta, che segue quella già diffusa da ARPAL e Protezione Civile, è stata diramata, come spiega il bollettino ufficiale emesso dallo stesso centro: "per piogge ...

Maltempo : allerta in Veneto : ANSA,-VENEZIA, 29 OTT-allerta Maltempo in Veneto, con i vigili del fuoco e Protezione Civile pronti ad intervenire,anche se,per ora, non sono segnalate particolari criticità, se non emergenze locali. ...

Maltempo - allerta rossa in sei regioni : nubifragi e raffiche a 100 km/h. Crolla il timpano di una chiesa nel tarantino : nubifragi, burrasca e una allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Una tromba d’aria ha causato il crollo del timpano di una chiesa a Manduria (Taranto), mentre resta chiusa la statale del Brennero. Annullati molti ...

Maltempo Liguria : scatta il massimo livello di allerta - il mare avrà “onde oceaniche” : E’ scattata questa mattina alle 6 l’allerta meteo rossa, di massimo livello, su gran parte della Liguria fino alle 18, a causa dell’ondata di Maltempo che sta portando piogge intense su tutta la Regione. Nel ponente estremo della Liguria invece l’allerta è di livello arancione fino alle 15 di oggi. Occhi puntati sul livello dei torrenti, osservati speciali, sia per quanto riguarda i bacini grandi che quelli medio-piccoli, ...

Allerta Maltempo - da arancione a rosso - Rischio idrogeologico per Marsica e bacino alto del Sangro : L'Aquila - Sale a sei il numero delle regioni in Allerta rossa per l'ondata di maltempo dopo che anche l'Abruzzo ha innalzato il livello di Rischio idrogeologico e idraulico, passando da arancione a rosso per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre. In particolare l'allarme riguarda la Marsica e il bacino alto del Sangro. Allerta, con codice rosso, per il fiume Sangro e per il Tasso, che finisce nelle acque del lago di ...

Allerta meteo Estofex : marcato Maltempo - attesi fenomeni intensi : Allerta meteo Estofex - attesi fenomeni intensi. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo di tre) per la...

Maltempo - Italia sotto la pioggia : allerta rossa in 6 regioni - scuole chiuse e disagi : Preoccupa l’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia. Per oggi lunedì 29 ottobre la Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa per sei regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Sono attesi nubifragi e forti raffiche di vento da Nord a Sud. Molte scuole restano chiuse.Continua a leggere

