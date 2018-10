Maltempo | allarme in Alto Adige | il fiume Drava esonda a San Candido | evacuata parte del

Il Maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “allarme rosso” nelle prossime ore : 1/127 Daniele Leone/LaPresse ...

Il Maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “allarme rosso” nelle prossime ore : Sale a 7 il bilancio delle vittime del maltempo: è morto poco fa in ospedale l’uomo che era rimasto ferito a Terracina e che si trovava nell’auto travolta da un albero. L’altra persona che era a bordo con lui è deceduta sul colpo. Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno). Ha perso la vita un ventenne a Napoli, un’anziana nel Savonese e tre persone ...

Maltempo Liguria : a Chiavari allarme esondazione per l’Entella : Il Comune di Chiavari ha diramato una ‘fase di allarme‘ per il pericolo dell’esondazione del torrente Entella: le autorità chiedono di “abbandonare i piani bassi e non cercare di salvare i beni materiali ma mettersi in sicurezza, attendere il passaggio della piena in corso” e di “seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune di Chiavari e su fb, oppure contattando il COC al 0185 307457“. Il sindaco ...

Maltempo a Milano - l'allarme dell'istituto professionale : "Abbiamo acqua dappertutto" : La preside del Lagrange denuncia: "Infiltrazioni da tempo, le piogge torrenziali hanno fatto il resto". Rivoli d'acqua sui muri della palestra, accesso negato anche ad altri locali

Maltempo - codice rosso per vento e pioggia. Allarme per Seveso e Lambro - frane nel bergamasco : La protezione civile ha diramato un'allerta di criticità elevata per il rischio idrogeologico. Forti raffiche di vento, alberi caduti a Milano. A Broni crolla il cornicione del municipio. Atm modifica alcune linee danneggiate dal vento

Maltempo : stato di allarme in Alto Adige - numero verde per i cittadini : Da questa mattina, alle ore 10, presso la sede della Protezione civile di Bolzano, si è insediata la Centrale operativa provinciale, che ha il compito di raccogliere le informazioni e coordinare gli interventi legati all’eccezionale ondata di Maltempo che sta colpendo tutto l’Alto Adige. Dopo che sin da giovedì, in attesa dell’arrivo della pioggia, lo stato di protezione civile era stato portato da zero ad alpha, nella tarda ...

Allarme Maltempo in gran parte dell'Italia. Scuole chiuse anche a Roma : Attesi nubifragi anche violenti da Nord a Sud e in alcuni casi raffiche di vento fino a 100 km/h. La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, ...

Allarme Maltempo in Liguria : allerta meteo rossa su Genova e Levante - scuole chiuse : E’ in vigore l’allerta meteo rossa in Liguria nelle province di Genova e Savona e in particolare sulla costa da Noli a Portofino, e sui versanti padani del genovese e del savonese. scuole chiuse in tutta la Regione tranne nelle zone di Spotorno e Albisola. Numerosi ieri gli interventi dei vigili del fuoco a Genova per danni causati dal forte vento e dalle piogge torrenziali: i quartieri più colpiti sono stati San Teodoro e ...

Allarme Maltempo : scuole chiuse in Veneto oggi e domani : scuole chiuse oggi nelle province del Veneto a causa del maltempo. La decisione è stata presa dai Prefetti e comunicata alle amministrazioni comunali, dato il peggioramento della situazione meteo. Nella Provincia di Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia la chiusura è stata decretata anche per la giornata di martedì. L'articolo Allarme maltempo: scuole chiuse in Veneto oggi e domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allarme Maltempo a Roma : oggi scuole chiuse : Le scuole di ogni ordine e grado nella città di Roma resteranno chiuse per gli studenti oggi lunedì 29 ottobre 2018: a seguito dell’allerta meteo emessa dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali, il sindaco Raggi ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione dell’attività educativa e scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole ...

RISCHIO SCUOLE CHIUSE A ROMA : ALLARME Maltempo/ Ultime notizie : allagamenti e disagi in tutta la città : SCUOLE CHIUSE a ROMA e nel Lazio: RISCHIO per domani dato il forte MALTEMPO. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:23:00 GMT)

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Allarme Maltempo in tutta Italia - situazione critica in Veneto e Friuli. In Liguria allerta rossa per la pioggia : Allarme maltempo in molte zone d'Italia. Su quasi tutta la Liguria domani, 29 ottobre, ci sarà l'allerta rossa. Scatterà alle 12 e terminerà alle 24. L'unica provincia esclusa dall'allerta rossa è quella di Imperia, dove è stata proclamata arancione dalla mezzanotte alle 14. L'allerta rossa è stata decisa per la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto per il livello dei torrenti, che è ...