Maltempo | allagamento sull’A1 Milano – Bologna | mezzi scortati

Maltempo Sicilia : chiusa per allagamento nel Catanese la statale 288 'Di Aidone' : Sulla strada statale 288 'Di Aidone' il traffico è provvisoriamente bloccato a Ramacca (Catania), per allagamento del ponte Sbardalasino, al km 7,500. Il tratto chiuso al traffico è tra il km 4,000 e il km 8,500, con deviazioni su strade secondarie segnalate in loco. Lo fa sapere l'Anas in una nota.