Maltempo | albero cade su auto di passaggio a Sassari | automobilista sotto shock

Maltempo Napoli - una vittima : morto sul colpo schiacciato da un albero : Maltempo Napoli - morto sul copo, ucciso da un albero abbattuto dal vento. Maltempo Napoli - Purtroppo, nonostante le numerose allerta meteo emanate in questi giorni, il Maltempo torna a mietere...

Maltempo. Incidente choc : albero crolla sull’auto - due morti. Dove è successo : Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta Italia, con due morti in provincia di Frosinone, a causa di un vortice ciclonico che sta investendo il Paese. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per l’ondata di maltempo sull’Italia, accogliendo così la richiesta del presidente della Regione Veneto di ieri. E pesanti ...

Napoli - la strage del Maltempo : studente muore schiacciato da un albero : Prima vittima del maltempo a Napoli: uno studente è stato travolto da un albero abbattuto dal vento ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo,...

Maltempo. Incidente choc : albero crolla sull’auto - due morti. Dove è successo : Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta Italia, con due morti in provincia di Frosinone, a causa di un vortice ciclonico che sta investendo il Paese. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per l’ondata di maltempo sull’Italia, accogliendo così la richiesta del presidente della Regione Veneto di ieri. E pesanti ...

Maltempo Campania : vento sradica albero a Napoli - morto 21enne : Un’altra vittima per il Maltempo, questa volta a Napoli: un 21enne della provincia di Caserta stava camminando a piedi in via Claudio, a Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte. Inutili i soccorsi del 118 e la corsa all’ospedale San Paolo. L'articolo Maltempo Campania: vento sradica albero a Napoli, morto 21enne sembra ...

Maltempo - albero si abbatte su un'auto : 2 morti nel Frusinate : Roma, 29 ott., askanews, - Il Maltempo fa due vittime a Castrocielo, in provincia di Frosinone: si tratta di due persone, riferisce la Protezione civile, morte in un'auto travolta da un albero ...

Frosinone - albero crolla sulla Smart per il Maltempo : morti schiacciati due ragazzi : Tragedia in Ciociaria sferzata dal maltempo. Un grosso pino a causa della pioggia e del forte vento è crollato sulla strada, sulla Casilina in provincia di Frosinone, schiacciando...

Maltempo - albero si abbatte su un'auto : 2 morti nel Frusinate : Roma, 29 ott., askanews, - Il Maltempo fa due vittime a Castrocielo, in provincia di Frosinone: si tratta di due persone, riferisce la Protezione civile, morte in un'auto travolta da un albero ...

Maltempo Napoli : albero cade su auto - 2 feriti : Incidente a Napoli, in via Montagna Spaccata, tra i quartieri di Pianura e Quarto: a causa del Maltempo un albero è caduto su un’auto in transito e due persone sono rimaste coinvolte. Sul posto personale del 118 e la polizia, oltre ai vigili urbani. L'articolo Maltempo Napoli: albero cade su auto, 2 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragi e frane. Albero cade su un’auto in provincia di Frosinone : due morti : Italia travolta dal Maltempo questa mattina, con bombe d’acqua, trombe d’aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all’Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige fino alla Campania. Due persone sono morte in seguito alla caduta di un Albero che ha investito l’auto su cui viaggiavano. È avvenuto, seco...

Maltempo - nubifragi da Nord a SudIn Ciociaria un albero schiaccia un'auto : morti due giovani : Italia travolta da pioggia torrenziale, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla ...

Maltempo - cade albero sull’auto : due morti in Ciociaria. Almeno 4 i feriti in tutta Italia. Allerta rossa in 6 regioni : Nubifragi, burrasca e una Allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria smart. Una ...

Maltempo - tragedia a Frosinone : albero crolla su auto - 2 morti : tragedia provocata dal Maltempo a Frosinone: un albero è crollato investendo l’auto su cui viaggiavano due persone, che sono morte in seguito all’impatto. Secondo quanto ha riferito la Croce Rossa al Dipartimento della Protezione Civile, l’incidente si è verificato a Castrocielo, in provincia di Frosinone, lungo la via Casilina. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed i carabinieri. ...

Maltempo - vento forte a Pescara : albero cade su un’auto - grave donna : Ultimo lunedì di Ottobre di forte Maltempo su gran parte d’Italia, interessata da piogge e vento forte che stanno causando danni e disagi. A Pescara una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo che un albero, probabilmente a causa del forte vento che imperversa sulla città in queste ore, è caduto sulla sua auto parcheggiata in via Avezzano, vicino alla Prefettura. Il fusto è finito dentro l’abitacolo della vettura. La ...