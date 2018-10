Maltempo | alberi caduti su autostrada Palermo - Catania

Furia Maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 7 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....

Maltempo Napoli : un morto a Fuorigrotta - alberi crollati nel quartiere di Pianura : 2 Giornata da allerta meteo a Napoli, dove il vento e la pioggia stanno creando tanti problemi in molte zone della citta'. Si è trattato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno infatti, fino ad oggi, era stato un ottobre caldo e senza piogge particolarmente pesanti. E invece proprio sul finire del mese, si è scatenato un vero e proprio putiferio. Oggi, lunedì 29 ottobre, la citta' di Napoli si è svegliata con un vento fortissimo ...

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...

Maltempo estremo nel Lazio : vittime - migliaia di alberi abbattuti. Terracina devastata : Se non vedi clicca qui >> [flowplayer id="143375"] Spaventosa ondata di Maltempo nel Lazio, venti oltre 120 km/h, gravi danni e vittime. Situazione drammatica. Momenti drammatici sull'Italia...

Maltempo : Veneto - pioggia intensa provoca frane e caduta alberi : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - Sono quattro al momento le strade regionali chiuse a causa del peggioramento delle condizioni climatiche. Si tratta della SP 641 del Passo Fedaia in direzione Sappada; della SR 355 di Val Degano; della SP 51 della Val di Zoldo e Val Cellina e della SR 203 Agordina a no

Maltempo Napoli : un morto a Fuorigrotta - alberi crollati nel quartiere di Pianura : Giornata da allerta meteo a Napoli, dove il vento e la pioggia stanno creando tanti problemi in molte zone della città. Si è trattato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno infatti, fino ad oggi, era stato un ottobre caldo e senza piogge particolarmente pesanti. E invece proprio sul finire del mese, si è scatenato un vero e proprio putiferio. Oggi, lunedì 29 ottobre, la città di Napoli si è svegliata con un vento fortissimo che tuttora sta ...

Maltempo - tromba d’aria nel centro di Terracina : alberi divelti e auto distrutte. Un morto e diversi feriti : “La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas”. E’ il concitato racconto di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina, sull’emergenza Maltempo e la tromba d’aria che ha colpito la cittadina della provincia di Latina. “Ho interrotto il consiglio comunale”, ha proseguito Sciscione spiegando che il forte vento ha ...