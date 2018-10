Maltempo | acqua alta record a Venezia | vaporetti fermi

Maltempo - acqua alta record a Venezia : raggiunta marea di 156cm - evacuata piazza San Marco [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/24 ...

Maltempo : AcegasApsAmga - a Padova falsa notizia acqua contaminata : Padova, 29 ott. (AdnKronos) - In relazione ai messaggi via WhatsApp firmati Croce Rossa Italiana, che stanno circolando da qualche ora e che vietano di bere l’acqua del rubinetto a causa di rischio contaminazione, AcegasApsAmga tiene a rassicurare i cittadini che si tratta di una notizia assolutamen

Maltempo : bomba d’acqua a Follonica - a Gavorrano salta l’energia elettrica : Dopo una bomba d’acqua che ha interessato la zona Nord della provincia di Grosseto, si e’ completamente allagato il sottopasso del Cassarello a Follonica Est (Grosseto) mentre la zona di Filare, a Gavorrano (Grosseto) e’ senza energia elettrica a causa della caduta di alcuni alberi sulle linee elettriche. I tecnici E-distribuzione sono al lavoro per ripristinare il disservizio. Al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco. ...

Maltempo Trento - centro operativo esorta alla prudenza : ridurre spostamenti e non avvicinarsi ai corsi d’acqua : Il centro operativo comunale di Trento, in riunione permanente da ieri in seguito alla forte ondata di Maltempo, ha emesso stamane un comunicato con una serie di raccomandazioni. I cittadini sono invitati a ridurre il piu’ possibile gli spostamenti e, nel caso risultino inevitabili, porre massima attenzione nei luoghi percorsi, evitando l’avvicinamento ai corsi d’acqua, conche e sottopassi, rampe ed ai versanti che possono ...

Maltempo Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - la grandinata si sposta verso il centro dell’isola : Si sta spostando velocemente verso il sud Sardegna il ciclone che ha portato vento, pioggia e grandine a Sassari ed Alghero, alle prime luci dell’alba. Sull’altopiano di Campeda e Borore – tra le province di Sassari e Nuoro, nel centro-ovest dell’Isola – si e’ abbattuta una forte grandinata, con chicchi di ghiaccio più piccoli rispetto a quelli che sono caduti ad Alghero, dove il sindaco Mario Bruno segnala ...

Maltempo Veneto : attesa super-acqua alta a Venezia - previsto picco di marea di 150 cm : Confermata dal centro maree del Comune di Venezia la previsione del picco massimo di alta marea di 150 centimetri sopra il medio mare, atteso tra le 14 e le 14:30: la stima è effettuata sulla base della situazione meteo e dei modelli matematici, e se il livello venisse raggiunto si tratterebbe di un fenomeno da record. Un episodio di marea eccezionale comporta l’allagamento di buona parte del centro cittadino. Nell’archivio storico ...

Maltempo a Venezia - la maratona si corre nell'acqua alta : Più che una maratona, una sorta di ironman: corsa nell'acqua, e se non è una nuova disciplina poco ci manca. E' ciò che è diventata la maratona di Venezia, dove il protagonista indiscusso della ...

Maltempo a Roma - metro B allagata : scale come cascate e acqua fino ai binari : Maltempo a Roma, la stazione della metro B di Pietralata è completamente allagata. Impressionanti le scene riprese dai passeggeri della metropolitana, che si sono trovati davanti a un...

Maltempo Sicilia : acqua torbida nel Messinese - “sconsigliato l’uso idropotabile” : In provincia di Messina, è stata segnalata, da numerosi utenti, la presenza di acqua torbida a S. Stefano Medio e S. Margherita: AMAM, si legge in una nota, “ha immediatamente avviato gli accertamenti sul posto per risalire all’origine del fenomeno riscontrato, molto probabilmente legato alle forti piogge delle ultime ore. A scopo precauzionale, prima di avere accertato le cause del fenomeno, è sconsigliato l’uso idropotabile ...

Maltempo Sassari : infiltrazione d’acqua all’ospedale Santissima Annunziata : Questa notte, durante il forte temporale, una infiltrazione d’acqua provocata dalla rottura di un pluviale, interno alla facciata dell’ospedale, ha interessato tre stanze del reparto di Cardiochirurgia del Santissima Annunziata di Sassari. I tre pazienti che occupavano i locali interessati dall’infiltrazione sono stati prontamente spostati dal personale medico e infermieristico e ospitati in altre stanze del reparto che avevano ...

Maltempo Veneto : a Venezia l’acqua alta tocca i 115-120 cm : Tra 115 cm e 120 cm per le aree sottovento il livello di acqua alta raggiunto in laguna a Venezia: lo ha reso noto il Centro previsioni e segnalazioni del Comune. La marea rimarrà su valori elevati almeno fino alle 14:30. Domani atteso un picco di 135 cm alle 14:05, seguito martedì da un altro uguale. L'articolo Maltempo Veneto: a Venezia l’acqua alta tocca i 115-120 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : allerta in Liguria - acqua alta a Venezia - : appena iniziata una lunga fase che porterà nubifragi e forti venti in tutta Italia. Previste piogge a Genova dove la Protezione Civile ha diffuso il bollino arancione. Disagi anche in Veneto, mentre è ...

Maltempo Veneto : prima acqua alta della stagione a Venezia - allagamento del 5% della città : A Venezia oggi prima acqua alta della stagione: intorno alle 12:30 si è sfiorato il metro, con l’allagamento del 5% circa della città. Disagi limitati in piazza San Marco. Secondo il Centro previsioni maree del Comune oggi la marea resterà sostenuta (codice giallo), ma da domani dovrebbe evolvere a molto sostenuta (codice arancio), con l’intensificazione dei venti di scirocco. L’ultimo Bollettino della Marea prevede un picco di ...

Maltempo : Parco archeologico di Sibari ancora sott’acqua : L’area archeologica di Sibari “Parco del Cavallo” resta ancora sott’acqua, dopo l’allagamento provocato dal Maltempo degli ultimi giorni. La speranza è che per il fine settimana tutto possa ritornare alla normalita’. “Noi ce la stiamo mettendo tutta. Nell’area archeologica stanno lavorando alacremente due ditte”, ha affermato Adele Bonofiglio, direttrice dell’area archeologica di ...