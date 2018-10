Maltempo a Genova | terrapieno frana su una macchina a Quarto

Maltempo - Brennero riaperto Quattro famiglie sfollate a Genova : Via libera la traffico in entrambe le direzioni sull’autostrada ma non sulla statale. Chiusi diversi passi alpini. Disagi in tutta Italia: bel Frusinate è esondato un fiume, l’Adige è a livelli record a Verona

Allarme Maltempo in Liguria : allerta meteo rossa su Genova e Levante - scuole chiuse : E’ in vigore l’allerta meteo rossa in Liguria nelle province di Genova e Savona e in particolare sulla costa da Noli a Portofino, e sui versanti padani del genovese e del savonese. scuole chiuse in tutta la Regione tranne nelle zone di Spotorno e Albisola. Numerosi ieri gli interventi dei vigili del fuoco a Genova per danni causati dal forte vento e dalle piogge torrenziali: i quartieri più colpiti sono stati San Teodoro e ...

Maltempo - situazione sempre più difficile a Genova : famiglie sfollate. Il governatore Toti : “preoccupati per piogge e mareggiate” : Le piogge di questi giorni hanno provocato uno smottamento sotto il ponte dell’autostrada vicino a Staglieno, a Genova. Per questo quattro famiglie sono state sfollate. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci. Gli assistenti sociali del Comune stanno cercando una sistemazione. “Nelle prossime 24 in Liguria ci saranno forti precipitazioni e una mareggiata che puo’ essere una delle piu’ potenti degli ultimi anni. La concomitanza ...

Allerta Maltempo 29 ottobre - scuole chiuse in diverse città tra cui Roma e Genova : Il maltempo è arrivato e in Italia scoppia il caos. Le previsioni meteo di queste ore rivelano che lunedì 29 ottobre sara' una giornata a dir poco negativa dal punto di vista meteorologico e in molte citta' italiane le scuole resteranno chiuse. Questo pomeriggio, infatti, sono arrivati dei comunicati ufficiali da parte dei sindaci, tra cui quello di Roma, Virginia Raggi, che ha predisposto la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado ...

Maltempo : allerta meteo da Nord a Sud. Scuole chiuse a Genova e Roma : Lunedì sarà il giorno peggiore con piogge, temporali e venti forti. Il governatore del Veneto Zaia chiede l'intervento della Protezione Civile: 'E' la stessa situazione del Polesine, nel 66 -

Maltempo - domani 29 ottobre scuole chiuse a Roma - Genova e Venezia per l'allerta meteo | : A causa delle abbondanti piogge previste lunedì 29 ottobre gli studenti resteranno a casa nella Capitale, in cinque province del Veneto compreso il capoluogo, in Liguria e in Toscana nel Grossetano

Maltempo - scuole chiuse a Roma e Genova : 18.14 Allarme Maltempo in tutto il Paese. Allerta della Protezione Civile. Domani l'ondata di Maltempo toccherà l'apice. Fiumi sorvegliati speciali. Già si sono registrate alcune esondazioni. Disagi alla viabilità. In molte città della Penisola domani le scuole rimarranno chiuse. Roma, Genova, Livorno e Vicenza hanno già annunciato la chiusura degli istituti scolastici.

Maltempo - allerta e disagi. Alberi caduti a Roma - paura per il Bisagno a Genova. Scuole chiuse a Vicenza : Allerte e preoccupazione in tutta Italia a causa del Maltempo che continuerà a colpire la penisola nei prossimi giorni. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco a Roma, dove un pino si è abbattuto su un’auto in movimento ferendo il conducente. Mareggiate e temporali in Toscana, dove è stata emessa per lunedì l’allerta rossa. In Liguria sono caduti quasi 350 millimetri di pioggia, con 300 volontari al lavoro nei comuni ...

Maltempo Liguria - pioggia e vento forte : danni a Genova - 430 mm di pioggia a Torriglia : In Liguria la preoccupazione per le avverse condizioni meteo riguarda principalmente domani sera, quando ci sara’ il passaggio vero e proprio del fronte perturbato, da ponente verso levante, preceduto dalla notte di oggi da temporali e piogge diffuse: “Bastera’ meno pioggia per provocare effetti al suolo anche repentini, sia per quanto riguarda i livelli dei torrenti, sia per la tenuta dei versanti“, spiega Arpal, ...

Maltempo Genova - allerta rossa per domani 29 ottobre : scuole chiuse in tutto il Levante : allerta rossa per il Maltempo domani lunedì 29 ottobre in Liguria, nella zona centrale e Levante: le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche a Genova, dove è gli esperti stanno monitorando la situazione del fiume Polcevera. Nella notte è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con intensificazione dei fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli ...