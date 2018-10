Mafia | Palermo | Polizia ferma un fedelissimo di Messina Denaro

Gli incontri con Salvini e il boss della Mafia : ecco il film del 'finto' candidato sindaco di Palermo : ...7 per cento alle elezioni e 7 mila voti, La Vardera, ex autore e inviato de Le Iene , ha confessato che la sua candidatura era un escamotage per svelare il dietro le quinte della politica. Il '...

Mafia : pizzo e denunce - chiesti due secoli di carcere a Palermo : Poco meno di due secoli di carcere per 19 imputati del processo alla Mafia del Borgo Vecchio: li ha chiesti il pm della Dda di Palermo, Amelia Luise, per i reati di associazione mafiosa, estorsione, ...

Il Vaticano si mobilita per ritrovare il Caravaggio rubato dalla Mafia a Palermo 50 anni fa : Secondo gli esperti il suo valore di mercato si aggirerebbe oggi intorno ai 30 milioni di euro, ed è inserita nella lista dei dieci capolavori più ricercati dalle polizie di tutto il mondo. In questa ...

Orlando : "La Mafia esiste ma non governa più Palermo" : Il reddito di cittadinanza, che errore Quanto alla caotica situazione politica attuale, Orlando non ha dubbi: "I 5 stelle sono stati votati da molti che gli chiedevano di cambiare, non di essere pupi ...

“La Mafia ha fatto bene ad ammazzare Don Puglisi”/ Palermo - minacce choc al presidente del Centro Padre Nostro : Un abitante della piazza dove sorge la casa museo dedicata a don Puglisi ha insultato il responsabile della casa museo dicendo che avevano fatto bene a uccidere il sacerdote(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:53:00 GMT)

Minacce choc a Palermo : "La Mafia ha fatto bene a uccidere don Pino Puglisi" : "Hanno fatto bene ad ammazzare Padre Puglisi". Un uomo ha così minacciato Maurizio Artale, il presidente della casa museo dedicata al prete ucciso il 15 settembre 1993 da Cosa Nostra. Il fatto è accaduto proprio davanti allo stabile dedicato al beato, nel quartiere Brancaccio di Palermo. Un'abitazione che oggi ospita il Centro di accoglienza Padre Nostro.A denunciare l"accaduto è stato lo stesso Artale, che si è sfogato in un lungo post su ...

Palermo - minacce a Fava. Busta con proiettile al presidente dell'AntiMafia siciliana : La Digos sta indagando sul plico, indirizzato al presidente, e recapitato nella sede nel Palazzo dei Normanni. Sempre a Palermo un uomo si è scagliato contro il direttore del centro di don Pino ...

Mafia : questore Palermo - oggi società civile ha anticorpi contro boss : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Non è detto che la fine della Mafia sia dietro l'angolo, però possiamo certamente affermare che sono stati fatti molti passi avanti" nella lotta ai boss. Lo ha detto il questore di Palermo Renato Cortese, durante la presentazione del libro 'La Mafia dimenticata' di Um

Don Pino Puglisi - Papa Francesco a Palermo per i 25 anni dall’assassinio : “Ucciso perché parlava contro la Mafia” : Arriverà anche Papa Francesco per ricordare i 25 anni dall’assassinio di don Pino Puglisi. A Palermo c’è attesa per il pontefice. “Dal 1993 a oggi i parroci, le realtà parrocchiali, la chiesa di Palermo, sono stati e sono presenti con lo spirito e il metodo di don Pino Puglisi, mettendosi di traverso alla politica e alla criminalità, oppure ha finito per prevalere un cattolicesimo che non sposta una foglia?”. A porsi la domanda sulle ...

Mafia Capitale - Pignatone : 'Roma non è Palermo - ma avevamo ragione' - : Dopo le condanne in Appello che hanno riconosciuto l'associazione mafiosa, il procuratore capo capitolino dice: "Il problema più grave resta la corruzione", Mondo di mezzo è "il tassello di un mosaico ...

Mafia Capitale - il procuratore : "Roma non è Palermo" : "Il problema più grave resta la corruzione . Roma non è Palermo". Lo afferma il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ai quotidiani 'Il Corriere della Sera' e 'La Repubblica' in merito alle sentenze ...

Mafia Capitale - Pignatone : 'Roma non è Palermo - il problema più grave resta la corruzione' : 'Sì, era Mafia ma Roma non è Palermo'. 'Il problema più grave resta la corruzione'. Così il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone sulle sentenza d'appello per Mafia Capitale in due interviste a Il ...

Mafia : Procuratore Palermo - c'è chi vuole peggiorare sistema misure prevenzione : Palermo, 8 set. (AdnKronos) - "Si muove una certa area, non so se definirla culturale, che fa proseliti in certi ambienti, che propugna in questi ultimi mesi una modifica incisiva, non in segno migliorativo, del sistema delle misure di prevenzione". E' la denuncia del Procuratore capo di Palermo Fra

Palermo. Il 3 settembre 1982 la Mafia uccideva il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa : Sono passati 36 anni. Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le