Mafia | operazione Ros nel messinese | otto arresti 2

Mafia : operazione Ros nel messinese - otto arresti : Palermo, 29 ott. (AdnKronos) - All’alba di oggi, nelle province di Messina, Catania e Palermo, il Ros, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Messina e con il supporto degli altri Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di

Mafia : mega-operazione in Basilicata - 25 arresti in corso : Venticinque ordinanze di custodia cautelare vengono eseguite in queste ore dai carabinieri del comando provinciale di Matera e del Ros, congiuntamente al personale della Polizia di Stato delle ...