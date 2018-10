Mafia | fermato un boss di Agrigento fedelissimo di Messina Denaro

Highsnob fermato dalle forze dell'ordine e scambiato per un indagato per Mafia (VIDEO) : Brutta avventura nel tardo pomeriggio di oggi per Mike Higsnob, il rapper spezzino residente a Milano ha infatti avuto un incontro con le forze dell'ordine a dir poco particolare e fuori dal comune. Un controllo più lungo e accurato del solito che l'artista ha voluto parzialmente documentare. Lo ha fatto riprendendo per alcuni istanti, dall'interno della sua autovettura [VIDEO], ferma al posto di blocco, gli uomini in divisa intenti a verificare ...