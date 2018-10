M5s | Fattori | se mi espellono ricorro

'Sul condono a Ischia e sul dl sicurezza non accettiamo ricatti'. Parla Fattori - M5s - : Roma. A Italia 5 stelle lei non c'è andata. "Avevo impegni pregressi e improrogabili", si giustifica, quasi a escludere a priori che si trattasse di una diserzione in segno di protesta. E però il ...