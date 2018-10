M5s : Fattori - se mi espellono ricorro : ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Io non ho nessuna intenzione di andarmene. Se sarò espulsa per eccesso di coerenza farò ricorso". Lo scrive la senatrice M5s Elena Fattori su Fb rispondendo ad un follower che ...

'Sul condono a Ischia e sul dl sicurezza non accettiamo ricatti'. Parla Fattori - M5s - : Roma. A Italia 5 stelle lei non c'è andata. "Avevo impegni pregressi e improrogabili", si giustifica, quasi a escludere a priori che si trattasse di una diserzione in segno di protesta. E però il ...