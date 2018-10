huffingtonpost

M5S e la metafora della rana bollita

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Alessandro Di Battista nei suoi comizi raccontava una interessante:"Immaginate una pentola di acqua bollente. Unanon ci entrerebbe mai e se qualcuno ce la buttasse dentro, darebbe un colpo di zampa e si salverebbe. Ora immaginate la stessain una pentola di acqua fredda. Il fuoco è acceso e l'acqua si scalda poco a poco. Lanon si preoccupa. Ma la temperatura sale ancora, l'acqua inizia a scottare. Laormai è debole, non ha più forza di reagire. Prova a sopportare. Poi non ce la fa più e muore. Abituarsi è deleterio. Sono gli 'abituati' i cittadini più amati dal Governo. Io credo che siamo ancora in tempo a dare quel colpo di zampa prima di finire bolliti. Dipende soltanto da noi. A riveder le stelle!".Ecco, ora immaginate se in uno dei tanti comizi e convegni appena qualche mese fa avessi raccontato ...