M5s | Di Maio | “Vili attacchi contro di noi | restiamo compatti come una testuggine romana

Di Maio avverte i dissidenti M5s : “Dobbiamo essere compatti - dovete accettare le decisioni” : Il leader del Movimento 5 Stelle pubblica un lungo post sul blog alla vigilia di una fase decisiva, col voto su Genova e sulla legge di bilancio, chiedendo compattezza ai suoi parlamentari: "Oggi nel nostro esercito alcuni stanno dando segni di cedimento e visto che tra di noi siamo in famiglia è bene che queste cose ce le diciamo. Questi cedimenti non ce li possiamo permettere".Continua a leggere

M5s sull'orlo di una crisi di nervi. Di Maio : "Compatti come testuggine romana - chi si sfila ne renderà conto" : "Siamo sotto attacco totale". Luigi Di Maio pubblica un post sul Blog delle Stelle per chiedere al Movimento di restare "molto compatti. Fusi insieme. come la testuggine romana". Il vice premier punta il dito contro "media, partiti, tecnocrati" che stanno attaccando i 5 Stelle.Vogliono dipingerci agli occhi degli italiani come gente che non rispetta le promesse e sminuendo, censurando o stravolgendo il senso di tutti i risultati raggiunti. ...

Salvini vede Di Maio : "Sintonia con M5s" : 18.43 "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di ...

Salvini vede Di Maio : "Sintonia con M5s" : 18.43 "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di governo". Lo assicura Salvini al termine dell'incontro con Di Maio a Palazzo Chigi. Il vicepremier chiarisce di non aver parlato di Rai, smentendo quanto riportato da alcune agenzie e giornali. "E' una questione che stanno ...