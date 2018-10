L' uomo bianco è una regressione della nostra civiltà Intervista a Ezio Mauro

Uno strano Nobel per la Pace - il cristiano “figlio” del fardello dell’ uomo bianco : Roma. Assieme alla yazida irachena Nadia Murad, il dottor Denis Mukwege sembra il Nobel della Pace perfetto per il suo tempo: la violenza sulle donne e gli stupri, il Terzo Mondo, l’umanitarismo e i vecchi sensi di colpa della colonizzazione europea. Il mondo intero sta parlando di lui, ma pochi ne

Se la sera l’uomo va in bianco : Il tuxedo bianco con papillon nero è indubitabilmente il classico più chic e più hollywoodiano ma il total white è sempre stato un po’ più associato all’eccentrico. Sarà perché richiede più self confidence, considerata la probabile impressione di essere mosca bianca in uno sciame. Sarà perché, soprattutto negli States, rammenta subito la figura del lattaio o del gelataio. Ma non è così. E sempre più celebrity maschili, anche giovani, ...