L' ultimatum di Silvio a Salvini | Lasci il M5S o a rischio le alleanze alle

(Di lunedì 29 ottobre 2018) "Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è presentata agli elettori e che tradisce gli stessi elettori, con un programma in contrasto con quello che abbiamo condiviso". Lo ha dettoBerlusconi a Milano. "Non oso fare previsioni sulla durata del governo ma ai nostriati della Lega, con cui governiamo bene molti territori voglio dire: 'dateci una data entro la quale metterete fine a questa innaturaleanza'", ha aggiunto.