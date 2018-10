Lucca Comics & Games 2018 | Blizzard si prepara all' evento italiano

A Lucca Comics & Games arriva il primo gioco in realtà aumentata per mobile : Lone Wolf AR è il primo gioco al mondo in realtà aumentata per dispositivi mobili, e sarà presente al Lucca Comics & Games tra pochi giorni.VisionizAR, in collaborazione con Holmgard Press e Raven distribution, mostreranno a Lucca C&G il prossimo 31 ottobre in anteprima mondiale, Lone Wolf AR (Lupo Solitario), ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Read more…

TIMVISION e TIMGAMES svelano i dettagli della loro partecipazione a Lucca Comics and Games 2018 : Inizia il countdown per Lucca Comics & Games 2018, cinque giorni all'insegna del gioco e del divertimento durante i quali TIM, Main Sponsor della manifestazione, coinvolgerà con avvincenti attività tutti gli appassionati nel TIM Dome e per le vie della città.Dal 31 ottobre al 4 novembre TIM sarà protagonista della 52esima edizione dell'evento con numerose iniziative di intrattenimento digitale. Tra gli appuntamenti da non perdere, tutti i ...

Fury Roads Survivor : l'arcade racing game per dispositivi mobile protagonista a Lucca Comics & Games : 101% e TIMgameS invitano tutti i partecipanti al Festival a provare Fury Roads Survivor, mobile game da milioni di download nel mondo, ora presente in un adattamento esclusivo per il servizio in streaming su Fibra TIM.Il Festival internazionale del Fumetto, Cinema d'azione, Illustrazione e Gioco sarà l'occasione per mostrare al pubblico Fury Roads Survivor per TIMgameS, arcade racing game che fonde citazioni cinematografiche a meccaniche di ...

Lucca Comics & Games 2018 - dal 31 ottobre al 4 novembre : "Made in Italy" è il claim della 52esima edizione del Lucca Comics & Games, la più significativa manifestazione italiana dedicata a fumetti, videoGames e mondo ludico, al via nel capoluogo toscano il 31 ottobre. Per cinque giorni, fino al 4 novembre, il centro storico della città sarà "invaso" da decine di padiglioni e stand, da centinaia di migliaia di visitatori e dai costumi colorati dei tanti cosplayer. È un programma ...

Lucca Comics & Games 2018 : dal 31 ottobre al 4 novembre in mostra l'innovazione 'Made in Italy' - : l'innovazione "Made in Italy" nel mondo del fumetto, dei giochi e dei videogiochi sarà protagonista del Lucca Comics & Games 2018. Dal 31 ottobre al 4 novembre Lucca sarà invasa da migliaia di ...

Tante novità a fumetti in uscita a Lucca Comics & Games 2018 : Dampyr: il santo venuto dall'Irlanda, di Mauro Boselli, Av.Vv.Ariston, di Sara Colaone e Luca De SantisCorum, il signore del Caos, di Mike Mignola e Mike BaronIl club delle divorziate, di Kazuo KamimuraSolo - Integrale vol. 1, di Oscar MartìnIl futuro è un morbo oscuro, Dottor Zurich!, di Lise, TalamiBig in Japan, di Dario Moccia e Tuono PettinatoCinzia, di Leo OrtolaniLa galaverna, di Marco CoronaChanbara - Il lampo e il tuono, di Recchioni e ...

eSports - Lucca Comics&Games 2018 : lo spettacolo è garantito : Per gli amanti del pianeta eSports in questi giorni c’è soltanto un imperativo. Il grido di battaglia è ‘Lucca Comics&Games’. E’ davvero tutto pronto per la nuova edizione del rinomato evento internazionale ‘Italian eSports Open 2018’, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre 2018. Nel cuore della città toscana, la kermesse dedicata al gaming vedrà affrontare i migliori player nazionali e internazionali in ben quattro discipline ovvero ...

TIM Games : ogni giorno al Lucca Comics and Games tornei di Asphalt 9 con ricchissimi premi : Nell'ambito del Lucca Comics & Games, la fiera che si terrà nella meravigliosa cornice della cittadina toscana dal 31 ottobre al 4 novembre, i giocatori più abili di Asphalt 9 potranno competere in tornei giornalieri organizzati da TIM, cercando di guadagnarsi preziosi premi tra cui l'ambito ASUS Zenfone 5.Per partecipare basterà presentarsi dal 1 novembre in poi dalle 10 alle 12 circa al TIM DOME (ex cavallerizza), iscrivendosi a uno dei ...

Lucca Comics & Games 2018 - gli appuntamenti per bambini : (foto: Iacopo Giannini/LaPresse) Torna, sempre più in grande, Lucca Comics & Games. L’edizione 2018 della manifestazione per giochi e fumetti da record in Europa durerà cinque giorni con un programma ricchissimo declinato tra padiglioni libri e fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, concerti e gare di cosplay. Anche Lucca Junior, la parte dedicata a bambini e pre-adolescenti, è sempre più strutturata e ricca di attività pensate per ...

Super Smash Bros. Ultimate - Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! in anteprima a Lucca Comics & Games : Nintendo sarà presente all'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte il 31 ottobre per proseguire fino a domenica 4 novembre, animando la storica cittadina toscana.Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima per le migliaia di appassionati i titoli in ...

Bandai Namco tra i protagonisti di Lucca Comics & Games : Appassionati di videogiochi, segnate sul calendario data e luogo! Anche quest'anno, Lucca Comics & Games sarà il posto giusto dove andare a provare tutte le novità di Bandai Namco Entertainment, per la prima volta in uno stand tutto nuovo: alla Casermetta San Paolino sul Baluardo San Paolino dal 31 ottobre al 4 novembre ci saranno infatti videogiochi, anteprime e offerte per tutti i gusti!Uno stand tutto nuovo accoglierà i fan che vorranno ...

Lucca Comics & Games - l'invasione dei fumettisti napoletani : Già, non solo la celebrazione dei tessitori di sogni nostrani che portano nel mondo creatività e innovazione, ma anche l'affermazione della capacità di attrarre, quinta un centro storico eccezionale, ...

La nuova edizione dell'Italian Esports Open 2018 by Vodafone a Lucca Comics & Games : La nuova edizione dell'Italian Esports Open 2018 by Vodafone è alle porte! Organizzato in partnership con il Festival Lucca Comics&Games, il più importante evento internazionale di esport sul territorio italiano andrà in scena dal 31 ottobre al 4 novembre nel suggestivo scenario della chiesa sconsacrata di San Romano e vedrà i migliori professionisti nazionali e internazionali sfidarsi su 4 tra i più famosi videogiochi.Realizzato in ...