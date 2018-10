L' ONG Sea Shepherd alle Eolie per contrastare la pesca illegale

Speciale difesa : nuovi droni subacquei saranno presentati al c ONG resso 'Sea Drone Tech Summit 2018' a Gallipoli : Roma, 15 ott 16:00 - , Agenzia Nova, - Una flotta di droni subacquei si prepara ad esplorare le profondità di mari e oceani. Si moltiplicano in Italia e nel mondo, infatti, i... , Com,

Chazelle spoglia di retorica Neil ArmstrONG e la "folle Odissea" sulla luna : Rituale, glamour, retorica no. Per amore del rito, la 75a Mostra di Venezia riserva per la seconda volta dopo "La La Land" nel 2016 il suo "via" a Damien Chazelle, il più dotato filmmaker Usa della generazione trentenne. Per la gioia del glamour, trascina finalmente al Lido il golden boy più richiesto di Hollywood, Ryan Gosling. Poteva essere orribilmente retorico aprire con il biopic di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere ...