L' Italia ha la terza elettricità più cara dell' Unione europea | sono nove milioni gli

MotoGp – Marquez in pole a Phillip Island - terza fila tutta Italiana : la griglia di partenza del Gp d’Australia : Marc Marquez in pole position a Phillip Island, una terza fila tutta italiana: la griglia di partenza del Gp d’Australia Marc Marquez inarrestabile! Dopo la vittoria del titolo Mondiale di domenica scorsa in Giappone, lo spagnolo è riuscito a mantenere la concentrazione giusta per far bene anche in Australia. Nonostante un weekend al top di Iannone e una leggera pioggia improvvisa arrivata proprio all’inizio della Q2, lo ...

Asd Judo Frascati - Alfredo Moraci alza la sua terza Coppa Italia consecutiva di brazilian ju jitsu : Roma – Era il favorito della vigilia e non ha sbagliato. Alfredo Moraci, atleta cresciuto nell’Asd Judo Frascati del papà e maestro Nicola, ha vinto la sua terza Coppa Italia consecutiva di brazilian ju jitsu. La competizione, organizzata dalla Figmma (Federeazione Italiana Grappling Mixed Martial Arts) e andata in scena domenica scorsa presso il PalaTorrino di Roma, ha visto Moraci come protagonista assoluto nella classe 84 chili. «Sono ...

Skam Italia - grande successo ad Alice nella città : annunciata la terza stagione : grande successo per Skam Italia ad “Alice nella città” dove sabato pomeriggio si è registrato il tutto esaurito per incontrare i protagonisti della rivoluzionaria serie prodotta da TIMVISION PRODUCTION con Cross Productions ed assistere all’anteprima di due clip inedite del terzo episodio della seconda stagione. L’attesa e il fermento del pubblico sono stati premiati anche con una novità inattesa: l’annuncio ufficiale ...

Basket femminile - le migliori Italiane della terza giornata di Serie A1. Sara Bocchetti e Martina Bestagno al top della domenica : Nella terza giornata di Serie A1 femminile, delle italiane che si sono messe in evidenza, diverse sono quelle che già fanno parte del giro della Nazionale maggiore. A dividersi il posto più luminoso della ribalta sono, però, due giocatrici che con la Nazionale non hanno mai avuto l’occasione di giocare un grande torneo internazionale, ma sono sempre rimaste presenti per dare il loro contributo: Sara Bocchetti e Martina Bestagno. Partiamo ...

Basket - i migliori Italiani della terza giornata di Serie A. Giancarlo Ferrero e Stefano Tonut sugli scudi - diversi i buoni segnali : La terza giornata di Serie A ha visto diverse buone prestazioni da parte dei giocatori di casa nostra: stranamente, però, non sono stati tanto i nomi più famosi a fare rumore, quanto quelli con un ruolo più da emergenti o da totem delle proprie squadre. Alla voce totem va cercato il nome di Giancarlo Ferrero, probabilmente l’uomo-copertina in chiave tricolore per questo turno. Il trentenne di Bra, cresciuto a Casale Monferrato e poi a ...

Il cast di Skam Italia al Roma Film Fest - dalla tematica LGBT alla terza stagione su Eleonora ed Edoardo (foto e video) : Il cast di Skam Italia al Roma Film Fest 2018 ha presentato dei contenuti esclusivi riguardanti la seconda stagione e ha confermato la produzione di un terzo ciclo di episodi, le cui storie gireranno intorno a Eleonora ed Edoardo. Una folla numerosa ha atteso il gruppo di attori e il creatore Ludoviso Bessegato che, nel corso della maniFestazione Alice Nella Città, dedicata ai giovani, non ha esitato a fare foto e selfie con i propri fan. Il ...

OPEN CITY : terza tappa del viaggio in Italia ad un giga al secondo : Dopo Venezia e Palermo eccoci a Torino con OPEN Fiber per scoprire i vantaggi della città a cantiere finito e la nuovissima...

Skam Italia - grande successo ad Alice nella città : annunciata la terza stagione : grande successo per Skam Italia ad “Alice nella città” dove sabato pomeriggio si è registrato il tutto esaurito per incontrare i protagonisti della rivoluzionaria serie prodotta da TIMVISION PRODUCTION con Cross Productions ed assistere all’anteprima di due clip inedite del terzo episodio della seconda stagione. L’attesa e il fermento del pubblico sono stati premiati anche con una novità inattesa: l’annuncio ufficiale ...

Farnesina : lunedì a Villa Madama la terza edizione degli Stati generali della lingua Italiana nel mondo : Roma, 19 ott 18:30 - , Agenzia Nova, - Si terrà il 22 ottobre prossimo a Villa Madama, a Roma, la terza edizione degli Stati generali della lingua italiana nel mondo. Lo riferisce... , Com,

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia terza dopo la prima prova al femminile della gara combinata : prima prova della particolare gara combinata per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 in quel di Buenos Aires. Oggi è andata in scena la cronometro sia al maschile che al femminile, con le squadre Italiane al via. Molto bene le azzurre tra le donne: la figlia d’arte Sofia Colinelli e Giada Specia terminano il primo giorno sul podio virtuale. terza piazza alle spalle di Danimarca (9:34.11 sul percorso di 7,1 chilometri) ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le partite dell’Italia nella Final Six. Calendario - programma - orari e tv della terza fase : L’Italia è pronta per giocare la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputerà a Nagoya (Giappone) da domenica 14 a martedì 16 ottobre. La nostra Nazionale si è qualificata all’appuntamento dopo nove vittorie consecutive, le azzurre sono tra le sei grandi del Pianeta grazie a un cammino immacolato e da imbattute vogliono continuare a sognare in grande. Il sorteggio ci ha consegnato in dote la Pool G, il Giappone e ...

Niente figli e a riposo : così gli Italiani vedono la terza età : Un figlio dopo i 65 anni? Per il 91% degli italiani sarebbe "scioccante". Ma anche il rifiuto di andare in pensione...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le possibili avversarie dell’Italia alla Final Six? Sorteggio decisivo per la terza fase : L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone. La nostra Nazionale si conferma tra le sei grandi del Pianeta e ora potrà andare a caccia di un risultato di lusso nella rassegna iridata, le azzurre hanno brillato fino a questo punto della competizione e non vogliono più smettere di sognare, ora bisognerà cercare l’ultima impresa per puntare all’apoteosi ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quali saranno le avversarie dell’Italia alla Final Six? Sorteggio decisivo per la terza fase : L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone. La nostra Nazionale si conferma tra le sei grandi del Pianeta e ora potrà andare a caccia di un risultato di lusso nella rassegna iridata, le azzurre hanno brillato fino a questo punto della competizione e non vogliono più smettere di sognare, ora bisognerà cercare l’ultima impresa per puntare all’apoteosi ...