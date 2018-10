L' Italia avrà presto un ' regalo' da Bolsonaro

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump: “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

Una Vita anticipazioni : FABIANA avrà un corteggiatore Italiano - ecco chi è : Simpatiche novità in vista per FABIANA Aguado (Inma Perez Quiros) negli episodi di Una Vita in onda a fine autunno! Eh sì: nonostante la tragica morte della figlia Cayetana (Sara Miquel), l’anziana donna deciderà di trattenersi nel quartiere di Acacias e conoscerà presto Marcello, un italiano che inizierà a corteggiarla… Le anticipazioni lasciano intendere che tutto comincerà quando i domestici di Acacias 38 decideranno di fare a FABIANA ...

Crollo del tasso di natalità - l'Italia tra 100 anni avrà appena 16 milioni di abitanti. : Lo squilibrio tra generazioni, è stato sottolineato, sottrae infatti popolazione attiva e produttiva all'economia del paese, rendendo insostenibile per le nuove generazioni sostenere i costi fissi di ...

Di Maio ha detto che solo gli Italiani avranno il reddito di cittadinanza : "Un incontro utile e positivo". E' un Matteo Salvini soddisfatto quello uscito dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra, con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il collega degli Affari europei Paolo Savona. Un Salvini che ha anche apprezzato la precisazione sul reddito di cittadinanza ai soli italiani fatta dal vicepremier Luigi Di Maio, in questi giorni in missione in Cina, ...

BankItalia «taglia» il patto di Carige : in assemblea avrà solo il 9 - 9% : Si complica la scalata di Raffaele Mincione alla governance di Carige. In vista dell'assemblea di giovedì prossimo, la Banca d'Italia ha frenato la cordata del finanziere che resta comunque in gara ...

Lezzi : "Se salta il reddito di cittadinanza - il governo avrà problemi". Moscovici con Tria : "Italia sia credibile sul Bilancio" : ... l'agenzia d'informazione Agi butta acqua sul fuoco: l'ipotesi di un addio del ministro - dicono fonti del ministero della Economia - sono 'destituite di ogni fondamento'. E il ministro Di Maio ...