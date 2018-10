L' isola di Pietro 2 | Vanessa viene ritrovata senza vita

Blastingnews

: #ibastardidipizzofalcone2 In tutto ciò pubblicità e spot della qualunque, Nero a metà, I medici due volte, film var… - OnceUponATeddy : #ibastardidipizzofalcone2 In tutto ciò pubblicità e spot della qualunque, Nero a metà, I medici due volte, film var… - RitaC70 : ‘L’isola di Pietro 2’ non decolla, in calo la fiction con Gianni Morandi - itspukapuka : Che cazzo retwittate che ho sbagliato pure il titolo della canzone se lo vede Morandi mi seppellisce viva sul promo… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de L'di2. La fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatraSereni sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. Ogni domenica è un testa a testa con il competitor Che tempo che fa, condotto su Rai uno da Fazio. Tutto sembrava essere ritornato alla tranquillita' nella piccoladi Carloforte e invece gia' dalla prima puntata tuttosconvolto. l'incidente che ha reso cieca Caterina, le indagini per la morte di Giulia Canale interpretata da Elisabetta Canalis, la scoperta del tradimento di Alessandro da parte della figlia diElena e poi l'arrivo di Diego Marra, un ragazzo rimasto orfano dalla nascita che proprio domenica sera, alla fine della seconda puntata, ha scoperto la verita' sulla sua famiglia. Una verita' cheSereni aveva cercato in tutti i modi di nascondergli per ...