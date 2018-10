L' Inter piega la Lazio 3-0 ed è seconda

Thohir spiega : «Ecco perchè non sono più il presidente dell'Inter» : Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter, prende il posto di Erick Thohir: ecco la spiegazione del tycoon indonesiano.

Garavaglia ha citato l'Inter per spiegare la politica economica del governo : Nessun passo indietro da parte del governo sulla manovra anche dopo gli interventi di Moody's e S&P . 'Il paese è solido - dice il viceministro all'economia Massimo Garavaglia intervistato da ' Repubblica ' - ma se dovesse servire aiuteremo le nostre banche'. 'Noi interisti - spiega - siamo ottimisti e quindi non possiamo che andare avanti ...

Inter - Nainggolan spiega il rapporto con Spalletti con un aneddoto : Nella lunga Intervista rilasciata alla Gazzetta, il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan ha raccontato il suo rapporto con Luciano Spalletti, tecnico che ha ritrovato a Milano dopo l’esperienza alla Roma: “So cosa vuole da me. Ho pagato l’infortunio, ma sto arrivando al massimo, manca poco. Se mi mette in panchina gli dico ‘Va bene mister, non c’è problema…’ (ride, ndr). Che dire, io gare ...

L’Intervento di Boldrini alla Camera diretto a Conte : “Perché continuate a mentire agli italiani?”. Poi la spiegazione : “Viktor Orban vi considera degli eroi perché state facendo i suoi interessi. I vostri alleati (i Paesi di Visegrád, ndr) sono i più intransigenti nei confronti di chi ha un debito pubblico alto come il nostro. Avete sbagliato comitiva”. A dirlo, la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, che in un’accalorato intervento alla Camera ha spiegato perché, secondo lei e il suo partito, il governo a guida M5s-Lega sta sbagliando ...

Verissimo : nell’Intervista Ilary Blasi ha confessato di portare una parrucca e ne ha spiegato il motivo : Ilary Blasi è stata una degli ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo. E’ proprio alla amica che la presentatrice L'articolo Verissimo: nell’intervista Ilary Blasi ha confessato di portare una parrucca e ne ha spiegato il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 ottobre : Lo spiega l’articolo 6 della “legge Interna” di Palazzo Madama : Soldi e potere Casellati, il vitalizio extralarge è vietato dal Regolamento L’art. 6 prevede che l’assegno sia sospeso “in caso di elezione a un incarico che preveda l’incompatibilità col mandato parlamentare”. È il caso del Csm di Ilaria Proietti Autorità dipendenti di Marco Travaglio Avendola difesa dagli assalti di B., di Re Giorgio e di Renzi, siamo felicissimi quando qualcuno cita la Costituzione. E, quando la cita il presidente ...

L'Intervista - Loredana Bertè e la lite con Renato Zero : un filmato dal passato spiega cosa accadde : FUNWEEK.IT - Neanche Maurizio Costanzo è riuscito a far sbottonare più di tanto Loredana Bertè sul motivo che l'ha portata a interrompere i rapporti con Renato Zero per...

Ci pensa sempre Icardi : due reti per piegare la Spal. Inter - tre punti e sofferenza : A Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Lorenzo Insigne, replica Mauro Icardi. Grazie a una doppietta del suo capitano, l'Inter si impone per 2-1 in casa dell'ostica Spal al termine di una partita ...

L'Inter non si ferma più : la doppietta di Icardi piega per 2-1 la Spal : L' Inter di Luciano Spalletti non replica la bella partita disputata in casa del Psv in Champions League, gioca soffrendo sul campo della Spal ma alla fine vince per 2-1 grazie alla bella doppietta di ...

Inter - Trevisani spiega : 'La passione di San Siro ha influito sulla nostra telecronaca' : Il match di Champions League tra Inter e Tottenham continua a far parlare [VIDEO], soprattutto per la fase finale della telecronaca di Sky. La gara del Meazza, valida per la prima giornata del gruppo B, ha visto i nerazzurri trovare il successo per 2-1 grazie ai gol di Mauro Icardi all'87' e di Matìas Vecino al 92' che hanno fatto esplodere gli oltre sessantamila spettatori presenti allo stadio. Un clima di festa che, come dicevamo, ha coinvolto ...

ARCHIVIO DI STATO AREZZO : MORTI 2 IMPIEGATI/ Ultime notizie - fuga gas Argon : disposta indagine Interna : AREZZO, fuga di gas all'ARCHIVIO di STATO: MORTI due dipendenti, un terzo intossicato. Video e Ultime notizie, allarme antincendio e poi travolti da gas inodore Argon(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:17:00 GMT)

BARBARA D'URSO - RAI BLOCCA InterVISTA A CARTABIANCA/ Le spiegazioni della conduttrice a Pomeriggio 5 : Rai BLOCCA l'INTERVISTA di BARBARA D'URSO a CARTABIANCA: veto da Viale Mazzini contro la regina di Mediaset. "Bianca Berlinguer mi ha chiamato molto dispiaciuta". Cosa c'è dietro?(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 18:37:00 GMT)

Serie TV The Witcher : la showrunner spiega perché Cavill è l'attore giusto per Interpretare Geralt : Questa settimana Netflix ha finalmente svelato l'identità dell'attore che interpreterà Geralt di Rivia nella Serie TV in produzione dedicata a The Witcher, annunciando che sarà nientepopodimeno che Henry Cavill a prestare il volto al celebre Strigo.In seguito all'annuncio i fan si sono divisi tra coloro che applaudivano la scelta di Cavill, un attore di assoluta prima fascia recentemente apparso nei panni di Superman nel cinecomic dell'universo ...

Inter - ecco il manuale tattico di Spalletti : così si spiega la scelta D'Ambrosio : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'ecco l'altro punto della crescita non ancora completata dall'Inter. La squadra di Spalletti non ha ancora un'identità tattica ben definita. L'idea del ...